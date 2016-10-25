Работа музейщиков Красногвардейского района отмечена дипломом премии «Александр Невский»

Отмечена работа музейщиков Красногвардейский историко-краеведческий музей стал дипломантом Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский» с выставочным проектом «Судьбы, опаленные войной».

В этом году в список дипломантов премии вошли 9 проектов музеев из разных регионов России. А всего нынче специальной комиссией рассмотрено более 200 литературных произведений и свыше 50 мемориальных проектов, посвященных тем, чьи деяния во славу Отечества сохранились в народной памяти и оставили след в истории России. Члены комиссии высоко оценили уровень представленных проектов. Премия «Александр Невский» учреждена ОАО «Талион» (г. Санкт-Петербург) и Союзом писателей России в 2004 году. В рамках премии действует два конкурса: литературных исторических произведений и музейных мемориальных проектов. За 10 лет существования премии ее обладателями становились сотрудники и крупнейших, и небольших сельских музеев страны, и энтузиасты народных и школьных музеев. Год назад лауреатом был признан музейно-выставочный проект Ставропольского государственного музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве «Уроки рисования и чистописания Василия Смирнова».

http://www.stapravda.ru/20161025/rabota_muzeyschikov_krasnogvardeyskogo_rayona_otmechena_diplomom_97447.html