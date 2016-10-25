Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
25 октября 2016 г.

Работа музейщиков Красногвардейского района отмечена дипломом премии «Александр Невский»

Отмечена работа музейщиков Красногвардейский историко-краеведческий музей стал дипломантом Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский» с выставочным проектом «Судьбы, опаленные войной».

В этом году в список дипломантов премии вошли 9 проектов музеев из разных регионов России. А всего нынче специальной комиссией рассмотрено более 200 литературных произведений и свыше 50 мемориальных проектов, посвященных тем, чьи деяния во славу Отечества сохранились в народной памяти и оставили след в истории России. Члены комиссии высоко оценили уровень представленных проектов. Премия «Александр Невский» учреждена ОАО «Талион» (г. Санкт-Петербург) и Союзом писателей России в 2004 году. В рамках премии действует два конкурса: литературных исторических произведений и музейных мемориальных проектов. За 10 лет существования премии ее обладателями становились сотрудники и крупнейших, и небольших сельских музеев страны, и энтузиасты народных и школьных музеев. Год назад лауреатом был признан музейно-выставочный проект Ставропольского государственного музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве «Уроки рисования и чистописания Василия Смирнова».

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161025/rabota_muzeyschikov_krasnogvardeyskogo_rayona_otmechena_diplomom_97447.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Занимаете ли вы деньги у родственников и друзей?
Музеи
Работа музейщиков Красногвардейского района отмечена дипломом премии «Александр Невский»
Выставка экзотических животных «Необычный зоопарк. Живая экзотика» открыта в Ставрополе
Для ставропольских кадетов организовали День музея в Галерее пейзажей П.М. Гречишкина
Выставка по мотивам романа «Герой нашего времени» открылась в Пятигорске
В Махачкале открыли Дагестанский государственный объединенный исторический и архитектурный музей
Красногвардейский район
«Электроавтоматика» — обладатель Кубка «Ставрополки» по футболу-2016
Беседу с забывчивыми родителями провели в Красногвардейском районе с участием священника
Финал 62-го кубка «Ставропольской правды» по футболу пройдет селе Дмитриевском
Министр сельского хозяйства края провел прием в Красногвардейском районе
В Красногвардейском районе отремонтирован участок дороги Ростов-на-Дону – Ставрополь

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!