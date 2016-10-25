Ольга Кормухина выступит в Ставрополе и Ессентуках

Сольные концерты певицы Ольги Кормухиной пройдут в Ставрополе и Ессентуках. Зрителей ждет мощное и вдохновенное шоу высшего класса. «Лучший голос России», победительница шоу «Две звезды» выступит с уникальной программой, составленной из новых композиций и всеми любимых хитов. Специальным гостем станет автор всех хитов группы «Парк Горького» Алексей Белов.

Ольга Кормухина – феноменальная певица, которой подвластны все музыкальные жанры: от классики и рока до фолка, – с сильной, харизматичной подачей и максимально искренней манерой общения с публикой. Ее песни глубоко проникают в сердце, их хочется слушать снова и снова.

– На моем концерте будет круто, интересно, современно – этого от меня ждут поклонники, – говорит Ольга Кормухина.

После концерта состоится автограф-сессия певицы.

В Ставрополе концерт пройдет 5 ноября в 19:00 в ДКиС.

В Ессентуках 6 ноября в 19:00 в концертном зале им. Ф.Шаляпина.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161025/olga_kormukhina_vystupit_v_stavropole_i_essentukakh_97464.html