Найдут ли муниципальные власти Ставрополья поддержку в федеральном парламенте?

Инициатива приветствуется! / «Ставропольская правда» от 25 октября 2016 г.

Правительство края уделяет большое внимание развитию системы местного самоуправления, а 2017 год объявлен на Ставрополье Годом местных инициатив.

Напомним, несколько лет назад в ряде территорий нашего региона уже реализовывались программы бюджетной поддержки местных инициатив. Но, что принципиально важно, в наступающем году по предложению губернатора В. Владимирова упомянутая программа впервые будет расширена на весь край.

Об этом, а также о многом другом шла речь на состоявшемся в Невинномысске общем собрании членов ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края». В заинтересованном разговоре приняли участие губернатор В. Владимиров, председатель Думы Ставропольского края Г. Ягубов, депутаты Думы СК, члены краевого правительства, представители губернатора в муниципальных образованиях и, конечно же, руководители органов местного самоуправления. Представляемый ими институт власти сегодня является наиболее близким к людям. Именно на уровне района, города, села решается абсолютное большинство вопросов, волнующих граждан.

В то же время благополучие людей напрямую зависит от слаженности и эффективности действий всех звеньев власти. Об этом также шла речь на собрании ассоциации. Напомним, Совет муниципальных образований Ставропольского края был создан в 1998 году и за прошедшее время доказал свою необходимость и востребованность. Организация помогает обеспечивать конструктивное взаимодействие органов местного само-управления с краевой властью, федеральными структурами на территории Ставрополья. Стоит отметить, что ассоциация имеет своих представителей в различных краевых комиссиях, советах, рабочих группах. Постоянное и конструктивное взаимодействие в области законотворчества налажено с краевой Думой. Представители ассоциации также неоднократно принимали участие в обсуждении повестки Общероссийского конгресса муниципальных образований.

В то же время есть и возможности для активизации взаимодействия муниципальной власти разного уровня с краевыми, федеральными структурами. Губернатор края, например, видит в этом плане такой уникальный, по его словам, резерв, который нужно обязательно использовать, – представительство в Государственной Думе России шести депутатов от Ставрополья. Глава края нацелил глав муниципалитетов активно взаимодействовать с парламентариями для продвижения законодательных инициатив, в реализации которых заинтересован наш регион и его территории.

Найдут ли муниципалы поддержку в федеральном парламенте? Ответ на этот вопрос дало видеобращение упомянутых депутатов Госдумы РФ, представляющих в высшем представительном органе власти страны наш край. Они заверили: сделают все, чтобы взвешенные, проработанные, направленные на улучшение жизни людей предложения с мест обрели силу законов. Такой же настрой, кстати, и у депутатов Думы Ставропольского края.

А помощь на том же федеральном, краевом уровне нужна уже сейчас. Не зря одним из пунктов повестки дня прошедшего в Невинномысске собрания значилось: «О предложениях ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края» по корректировке и развитию законодательства в области местного самоуправления». В ряде действующих сегодня законов немало противоречий, правовых коллизий, которые нуждаются в корректировке. Речь идет о формировании представительных органов муниципальных районов, основаниях для досрочного прекращения полномочий выборных должностных лиц, перераспределении полномочий между органами власти разных уровней и так далее.

Часть предложений от муниципалитетов касается местных бюджетов. Так, сегодня Налоговый кодекс РФ четко определяет: срок уплаты имущественных налогов граждан (земельного, транспортного, налога на имущество) – 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Такой поздний срок (конец года) приводит к неравномерной наполняемости местной казны. Потому, считают муниципалы, нужно перенести конечный срок уплаты налогов на апрель. Это кроме прочего еще и собираемость имущественных налогов позволит повысить.

Другая проблема. Сегодня местные бюджеты несут немалые потери по налогу на имущество граждан. Ведь зачастую объекты недвижимости подключены к энергетическим, газовым сетям, водоснабжению (то есть фактически введены в эксплуатацию), но из-за того, что госрегистрация прав на имущество носит заявительный характер, владельцы ее проводить не спешат и соответствующий налог, естественно, не платят. Какова суть предложения? В федеральный закон нужно включить четкую норму: подключил объект недвижимости к коммуникациям – будь добр в трехмесячный срок зарегистрировать его и платить полагающийся налог. В противном случае нарушителя должен ждать солидный штраф.

Больше десятка продуманных, выверенных, обоснованных предложений было озвучено на собрании ассоциации. Все они после одобрения участниками собрания направлены в федеральные и краевые органы власти.

Немало сложных задач ставит нынешнее время, а значит, впереди работы много у властей всех уровней. Их инициатива, а также вовлеченность в решение местных проблем жителей городов, сел, станиц, хуторов – вот что важно сегодня. Особенно в свете грядущего Года местных инициатив. В этом убежден губернатор В. Владимиров:

– Мы с вами находимся в постоянном диалоге, обсуждаем, решаем проблемы, которые волнуют жителей наших территорий. Рассчитываю, что так будет всегда. Жду от вас конструктивных предложений и дальнейшего активного сотрудничества, – подчеркнул, обращаясь к участникам собрания, глава края.

Как уже говорилось, у властей региона наработан немалый опыт поддержки местных инициатив. Десятки проектов уже реализованы, причем чаще всего в самой что ни на есть глубинке. Села Малые Ягуры, Казгулак, Эдиссия, поселок Верхнестепной – это лишь малая часть географии проектов, направленных на поддержку муниципалитетов.

Стадионы, спортплощадки, парки, отремонтированные дома культуры – результат проведенной ранее работы. Ну а в наступающем году, без сомнения, появятся новые нужные людям объекты в городах, селах, хуторах края. Тем более что, как уже упоминалось, программа поддержки инициатив охватит все Ставрополье. Что еще важно, эффект достигается сложением усилий краевых властей (финансирование, организационная помощь), власти муниципальной, а также местных организаций (оказывают помощь в натуральной форме, безвозмездным трудом). Что также важно, сами жители активно помогают реализовывать те или иные проекты.

И последнее. На прошедшем в Невинномысске собрании членов ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края» был утвержден список представителей муниципальных образований, которые войдут в новый состав Общественной палаты Ставропольского края. Также лучшим руководителям и работникам органов местного самоуправления края губернатор В. Владимиров вручил заслуженные награды.

http://www.stapravda.ru/20161025/naydut_li_munitsipalnye_vlasti_stavropolya_podderzhku_v_federaln_97452.html