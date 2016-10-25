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25 октября 2016 г.

Минсельхоз Ставрополья расширяет электронные госуслуги

Госуслуги в электронном виде – новый формат взаимодействия агропроизводителей и минсельхоза Ставрополья. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, уже в ближайшем будущем для подачи документов на получение господдержки, постановки сельхозтехники на учет и прочих мероприятий, ранее требующих личного визита в главное аграрное ведомство региона, теперь достаточно будет обратиться в ближайший МФЦ. Также возможно будет воспользоваться и личным кабинетом на сайте госуслуг. Как утверждаю в ведомстве, это значительно сэкономит время и деньги заявителей, особенно из дальних районов края. Также исключается вероятность коррупционных действий. Нормативно-правовая база минсельхоза края находится в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим этот вид деятельности, посему переход на такой формат взаимодействия не потребует много времени. Кстати, в части освоения средств господдержки всех направлений из федерального и краевого бюджетов минсельхоз Ставрополья удерживает планку выше общероссийской – 85 процентов годового лимита. Это это 4,9 млрд рублей.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161025/minselkhoz_stavropolya_rasshiryaet_elektronnye_gosuslugi_97478.html
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