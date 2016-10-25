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25 октября 2016 г.

Минсельхоз Ставрополья провел профориентационный день в Александровском районе

Минсельхоз Ставрополья провел профдень в Александровском районе.

Профориентационная встреча была организована для старшеклассников. Будущим абитуриентам рассказали о преимуществах обучения в специализированных учебных заведениях края. Будущих молодых специалистов интересовали также перспективы развития федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», которая позволяет предоставлять за счет средств краевого бюджета социальные выплаты. В том числе, на строительство или приобретение жилья жителям края, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и начинающим специалистам.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161025/minselkhoz_stavropolya_provel_proforientatsionnyy_den_v_aleksand_97442.html
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