Кто вернул имя талантливого писателя Ильи Сургучева в Ставрополь

У истоков современного сургучевоведения / «Ставропольская правда» от 25 октября 2016 г.

Отрадно, что настало время, когда талантливый писатель Илья Дмитриевич Сургучев, удивительно близкий ставропольцам, вернулся в Ставрополь, который нежно любил, о котором грезил даже в последние дни своей жизни, который лучше него никто не воспел.

Вернулся «через печатные столбцы» своих произведений: рассказов, порой полных драматизма, но оставляющих ощущение оптимизма и просветленности, пьесы «Осенние скрипки», проникнутой искренним тонким лиризмом, повести «Губернатор», на страницах которой узнаем улицы, бульвары, дома, милые сердцу уголки Ставрополя…

Это сейчас много написано о жизни и творчестве писателя. Анализируются его произведения, открываются новые факты биографии. Известные ученые-литературоведы профессора А. Фокин, Л. Егорова, Л. Бронская и многие другие ведут обстоятельные исследования творческого наследия писателя-земляка, его жизненного пути.

Но хочется отдать дань людям, предпринявшим первые попытки вернуть Ставрополью писателя, долгие годы находившегося в забвении. Одним из первых по праву можно назвать Ефима Кабаченко – журналиста, критика, литературоведа. Он работал внештатным корреспондентом газеты «Правда», «Литературной газеты». В 1961 году вышла его брошюра «Творчество писателей Ставрополья». В шестидесятые годы он заинтересовался И. Сургучевым. Кстати, Е. Кабаченко проживал на ул. Ясеновской, где находится родной дом писателя, и имел возможность расспросить старожилов, еще помнивших семью Сургучевых.

В № 1 альманаха «Ставрополье» за 1966 год в публикации Е. Кабаченко «Кавказские впечатления и советы И.А. Бунина» впервые за многие годы в краевой печати появилось имя забытого писателя: в письме И. Бунина, присланном И. Сургучеву в Ставрополь в 1914 году, шла речь о рассказе Ильи Дмитриевича «Еленучча». Документы личного фонда Ефима Кабаченко, хранящиеся в краевом архиве, дают представление о кропотливой работе, проделанной исследователем по поиску биографических сведений о Сургучеве, его произведений, рецензий на них, вышедших в дореволюционный период.

Особенно справедливо назвать и Людмилу Орудину. Ведь прежде всего благодаря ее усилиям ставропольские читатели познакомились с повестью «Губернатор», отразившей жизнь губернского Ставрополя начала прошлого века. Людмила Георгиевна с 1954 года работала библиографом Ставропольской краевой библиотеки. Будучи тяжелобольным человеком (в детстве перенесла полиомиелит и почти потеряла возможность самостоятельно передвигаться), она нашла в себе силы добиться успеха в профессии. Стала специалистом, которого знали, к которому шли за советом. Ее пристрастием было краеведение. Людмила Георгиевна подготовила уникальную «Хронику деятелей Ставропольской краевой писательской организации» с дореволюционных времен до 1980 года. Прочитав в хранящихся в библиотеке номерах газеты «Северный Кавказ» начала 1900-х годов несколько рассказов Ильи Сургучева, Л. Орудина загорелась мыслью познакомить с ним читателей. И к столетию со дня рождения И. Сургучева в № 1 альманаха «Ставрополье» за 1982 год был напечатан ее очерк «Перелистывая страницы старых книг» о повести «Губернатор». Это была первая современная солидная публикация о писателе. Здесь читатели впервые увидели портрет Ильи Сургучева. И, наконец, в 1983 году в Ставропольском книжном издательстве выходит сама повесть «Губернатор», 30-тысячный тираж которой мгновенно разошелся. Вступительная статья к изданию также была написана Л. Орудиной.

Ее единомышленником в деле поиска стал Николай Анатольевич Ильинский, зять писателя. Переписка с ним сыграла важную роль в раскрытии белых пятен в биографии и творчестве И. Сургучева. В краевом архиве хранится 28 писем Н. Ильинского к Л. Орудиной, которые дают представление о том, как по крупицам собиралось, восстанавливалось многое.

Николай Ильинский был мужем старшей дочери Сургучева Клавдии. В 1920 году он по распоряжению штаба Северо-Кавказского фронта приехал в Ставрополь, где служил помощником начальника Ставропольской губернской военно-инженерной дистанции. В Ставрополе он встретил свою будущую жену. Клавдия, наделенная артистическим даром, с успехом участвовала в любительских спектаклях и мечтала поехать учиться в Москву. Но жизнь распорядилась по-другому. Обвенчавшись, молодые переехали в пос. Гулькевичи Краснодарского края, потом в Ростов-на-Дону. Во время Великой Отечественной войны Н. Ильинский в разных частях страны обеспечивал бесперебойное снабжение хлебом рабочих оборонных заводов и армии. С 1944 года направлен восстанавливать разрушенные предприятия хлебопекарной промышленности на освобожденных от врага территориях. За эту работу еще в годы войны был награжден орденом «Знак Почета», который в Кремле ему вручил Сталин. После переезда в Москву работал главным инженером «Главхлеба» СССР, начальником строительного управления «Росглавхлеб». Он автор неоднократно переиздававшегося учебника по оборудованию хлебопекарной промышленности для техникумов.

В своих письмах Николай Анатольевич изложил все, что ему было известно о знаменитом тесте. Ему удалось по просьбе Л. Орудиной, занятой поиском брошюры И. Сургучева «Большевики в Ставрополе», выпущенной в Ростове-на-Дону в 1919 году, установить, что издание находится в Государственной исторической библиотеке. Но тогда попытка сделать ксерокопию не увенчалась успехом (брошюра находилась на хранении в особом отделе). Впоследствии очерк был найден кандидатом исторических наук А. Круговым и издан с сокращениями в 1991 году.

Николай Анатольевич, будучи человеком преклонного возраста, активно включился в поиск, о результатах которого подробно сообщает в письмах. В Государственной театральной библиотеке им обнаружены пьесы писателя «Осенние скрипки», «Торговый дом» и «Реки вавилонские». Ксерокопии сделать не разрешили, поэтому произведения пришлось переписывать от руки (!), затем делать заказ на перепечатку на машинке. Работая в библиотеке Московского художественного театра, Театральном музее им. Бахрушина, Ленинградском театральном музее, как пишет Н.А. Ильинский, «открыл кладезь» газетных вырезок-репортажей о постановках пьес И.Д. Сургучева в Петербурге и Москве, фотографии сцен из спектаклей и актеров, участвовавших в них. Набрав достаточно большой материал, Николай Анатольевич предложил Людмиле Георгиевне подготовить к изданию работу по драматургическому творчеству писателя и опубликовать две его пьесы – «Торговый дом» и «Осенние скрипки». 27 сентября 1983 года он сообщает: «С октября я бросаю работать по своей специальности, и у меня будет больше времени на работу для души» (заметим, что Н. Ильинскому в это время 88 лет).

В Центральном Государственном архиве литературы и искусства и Государственном институте мировой литературы им. Горького Николай Анатольевич нашел 6 писем-автографов Сургучева к Горькому и 5 – Горького к Сургучеву. Восторженно встретил Ильинский выход в свет в Ставрополе повести «Губернатор», высланной ему Орудиной. В то же время он начинает хлопотать о выпуске в московском издательстве «Современник» избранных произведений писателя, сталкиваясь с различного рода препонами и разочарованиями. К сожалению, Н. Ильинскому не удалось увидеть сборник произведений Сургучева, который вышел в 1987 году. Не успел он и выпустить готовившуюся им книгу о писателе. Это осуществила его дочь, внучка Сургучева Татьяна Николаевна Ильинская в 2005 году. В ее издании «Скрипок осенних протяжное пенье…» использованы материалы отца.

Л. Орудина умерла в начале 1989 года, тоже не осуществив многих своих планов.

Признаюсь, когда читаешь сохранившиеся в архиве письма Н. Ильинского к Л. Орудиной, кажется, что пишет молодой, легкий на подъем юноша, а не человек, которому скоро стукнет 90. С какой готовностью откликается он на ее просьбы, идет в библиотеки, музеи, архивы. Чувствуется, что знакомишься с перепиской двух интересных, высокоинтеллектуальных людей, увлеченных общей целью восстановить справедливость, вернуть произведения писателя на Родину и сделать их достоянием тех, кто любит и ценит настоящую литературу.

Елена ГРОМОВА

http://www.stapravda.ru/20161025/kto_vernul_imya_talantlivogo_pisatelya_ili_surgucheva_v_stavropo_97446.html