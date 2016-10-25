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25 октября 2016 г.

Корпоративный филиал ВТБ в СКФО подвел итоги работы за девять месяцев 2016 года

Руководитель корпоратив-ного филиала ВТБ в СКФО Александр Дыренко

По итогам этого периода объем кредитного портфеля достиг 25,3 млрд рублей, что на 12% больше, чем в начале года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года кредитный портфель вырос на 6,5 млрд рублей, или 35%. За январь-сентябрь текущего года филиалом было выдано кредитов на сумму 17,3 млрд рублей.

За прошедшие три квартала базу клиентов ВТБ в регионе пополнили 220 новых предприятий и организаций, которыми было открыто в банке 600 счетов. Объем привлеченных средств клиентов на счетах и депозитах на 1 октября 2016 года составил 8,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 27%. В частности, объем средств, привлеченных до востребования, составил 3,3 млрд рублей, из которых 2,4 млрд рублей в сегменте среднего бизнеса. В срочные депозиты привлечено 5,5 млрд рублей, из которых 2,1 млрд – средства крупных клиентов. По сравнению с данными на 1 октября 2015 года общий объем привлеченных средств вырос на 43%.

Чистый комиссионный доход на отчетную дату составил 103 млн рублей, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

За девять месяцев корпоративный филиал ВТБ в СКФО в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой АО «Корпорация «МСП» совместно с Банком России, заключил с региональными предприятиями 21 кредитное соглашение на общую сумму более 2,5 млрд рублей. Объем выданных средств на 1 октября 2016 года – 1,9 млрд рублей, что составляет 7,8% кредитного портфеля среднего бизнеса.

Руководитель корпоративного филиала ВТБ в СКФО Александр Дыренко (на снимке), комментируя итоги работы за 9 месяцев 2016 года, отметил: «Наглядным подтверждением улучшения макроэкономической ситуации в регионе является беспрецедентный рост объема привлеченных средств на счетах и депозитах корпоративного филиала банка ВТБ в СКФО. За три года портфель привлечения вырос на 69% и на 1 октября 2016 года составил 8,8 млрд рублей. При этом в текущем году мы наблюдали самое значительное увеличение. На сегодняшний день региональный бизнес рассматривает депозиты как эффективный инструмент приумножения денежных средств».

Юлия ПЛАТОНОВА
http://www.stapravda.ru/20161025/korporativnyy_filial_vtb_v_skfo_podvel_itogi_raboty_za_devyat_me_97484.html
Фотография к статье Корпоративный филиал ВТБ в СКФО подвел итоги работы за девять месяцев 2016 года
Руководитель корпоратив-ного филиала ВТБ в СКФО Александр Дыренко
Руководитель корпоратив-ного филиала ВТБ в СКФО Александр Дыренко
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