Игорь Серов избран главой города Михайловска вместо Михаила Миненкова

Дума города Михайловска приняла решение об избрании главы муниципального образования после сложения полномочий Михаилом Миненковым.

Состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Решением Думы муниципального образования новым градоначальником единогласно избран Игорь Серов, последние восемь лет руководивший Октябрьским районом города Ставрополя.

Вновь избранного главу поздравили и напутствовали добрыми словами полномочный представитель губернатора края Наталья Образцова, депутат краевой Думы Петр Марченко, глава Шпаковского муниципального района Владимир Ростегаев.

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Игорь Владимирович Серов родился 2 апреля 1968 года в Ставрополе. Имеет три высших образования по специальностям: «Автоматизированные системы обработки информации и управления», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция». Трудовую деятельность на руководящих должностях начал в 1990 году:

1990 – 1996 гг. являлся коммерческим директором ТОО «Грис-Коммерс»; 1996 – 2000 гг. – генеральный директор ООО «Ставропольагроснаб»; 2000 – 2004 гг. – генеральный директор ООО «Ставропольгазкомплект».

С 2004 по 2008 год был депутатом Ставропольской городской Думы на постоянной основе, председателем комитета по экономике и инвестициям.

С 2008 года до настоящего времени работал в должности главы администрации Октябрьского района города Ставрополя.

Женат, воспитывает двух дочерей.

По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20161025/igor_serov_izbran_glavoy_goroda_mikhaylovska_vmesto_mikhaila_min_97492.html