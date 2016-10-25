Федеральная таможенная служба России празднует 25-летие

25 октября Федеральная таможенная служба России празднует свой юбилей.

В этот день в 1991 году был подписан указ о создании Государственного таможенного комитета. Насчитывающая несколько веков истории, отечественная таможня стала одним из первых государственных органов возрожденной России.

Минераловодская таможня встречает профессиональный праздник с хорошими результатами. Установленное на девять месяцев контрольное задание уже перевыполнено – с начала года в государственный бюджет перечислено почти шесть с половиной миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ведомства. По результатам выявленных нарушений таможенного законодательства возбуждено более 700 дел об административных правонарушениях и 20 – уголовных дел. Наиболее частые нарушения связаны с незаконно провозимой валютой, ювелирными табачными изделиями и транспортными средствами. Только за девять месяцев года в регионе деятельности Минераловодской таможни из незаконного оборота изъято около килограмма сильнодействующих и наркотических веществ.

Еще одно важное направление деятельности таможни – защита прав интеллектуальной собственности, борьба с перемещением через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, изготовленных с нарушением законных прав компаний-производителей. За истекший период минераловодские таможенники изъяли почти 400 тысяч единиц контрафактной продукции, в том числе детские игрушки, спортивную одежду, электронную технику, изделия из фарфора и другие товары.

Сегодня приоритетными направлениями деятельности таможенных органов России является сокращение сроков и упрощение операций при таможенном декларировании и выпуске товаров за счет внедрения и эффективного использования информационных технологий. Минераловодская таможня активно участвует в апробации проектов таможенных нововведений, таких как предварительное информирование о товарах, ввозимых воздушным транспортом, автоматическая регистрация и автоматический выпуск деклараций на товары, удаленный выпуск товаров, декларирование товаров по таможенной процедуре таможенного транзита в электронной форме и многое другое.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161025/federalnaya_tamozhennaya_sluzhba_rossii_prazdnuet_25letie_97449.html