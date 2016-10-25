Депутат Госдумы Ольга Тимофеева провела прием жителей Ставрополя в приемной партии «Единая Россия»

Как вернуть доверие к власти / «Ставропольская правда» от 25 октября 2016 г.

Депутат Госдумы Ольга Тимофеева провела очередной прием жителей края в региональной приемной партии «Единая Россия». Встречу специально назначили в нерабочий день – тогда, когда людям удобно прийти. Сегодня у депутата в работе находится около 500 обращений, собранных во время избирательной кампании. И по всем запросам людям оказывается помощь. О. Тимофеева считает, что главная задача федеральных депутатов – встречаться с людьми, поскольку многие из них уже никому не верят. Вернуть доверие можно только конкретными делами. Личное общение с избирателями депутаты Госдумы проводят каждую последнюю неделю месяца. Понятно, что встретиться со всеми физически невозможно. Поэтому во всех районах Ставрополья есть общественные приемные «Единой России». Любой человек может принести туда обращение на имя своего депутата.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161025/deputat_gosdumy_olga_timofeeva_provela_priem_zhiteley_stavropoly_97461.html