Алексей Гоноченко об истории и планах краевой организации ветеранов Ставрополья

30 лет – возраст зрелости / «Ставропольская правда» от 25 октября 2016 г.

В начале 2017 года будет отмечаться 30-летие Ставропольской краевой общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Фото: из архива газеты «СП»

Об истории и сегодняшних делах этого объединения корреспонденту «СП» рассказал председатель краевого совета ветеранов А. Гоноченко.

– Алексей Алексеевич, когда речь заходит о юбилеях, никак не обойтись без исторической справки.

– Что же, с этого и начнем. Итак, краевая организация ветеранов образована в соответствии с постановлением Правительства СССР и по инициативе граждан старшего поколения 9 марта 1987 года. Первая учредительная конференция приняла устав, избрала краевой совет ветеранов, ревизионную комиссию. У истоков ветеранского движения стояли И.К. Лихота, Н.Т. Дорохин, А.А. Коробейников, Ф.П. Бурмистров, М.С. Наздрачева, Р.Ф. Базикова, В.В. Госданкер и многие другие известные в нашем крае люди. В первый состав краевого совета ветеранов был избран 151 человек. В их числе восемь Героев Советского Союза, два полных кавалера ордена Славы, 12 Героев Социалистического Труда. Первым председателем краевого совета ветеранов был избран Григорий Кириллович Горлов, участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Ставропольского края. Что же удалось сделать на первоначальном этапе ветеранского движения? Прежде всего принят краевой Закон «О ветеранах». Приведен в порядок госпиталь для участников и инвалидов Великой Отечественной войны в поселке Горячеводске, сейчас он известен как Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн. Впервые за предприятиями и организациями были закреплены ветераны Великой Отечественной войны и вдовы погибших, нуждающиеся в социальной поддержке. В мае 2000 года к 55-летию Победы открыли специальный дом для инвалидов и участников войны в городе Ставрополе на проспекте Кулакова. Тоже впервые начата выдача спецавтотранспорта инвалидам и участникам войны.

В октябре 2004 года председателем краевого совета ветеранов был избран генерал-майор авиации в отставке Николай Герасимович Голодников, который трудился на этом посту до последних дней своей жизни – до мая 2010 года. В этот период краевой совет укрепился организационно. В его состав вошли краевые организации чернобыльцев и участников боевых действий в Афганистане. В крае созданы и работают 37 городских и районных советов ветеранов, свыше 800 первичных ветеранских организаций, шесть структурных подразделений, объединяющих более 780 тысяч ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. По инициативе Н. Голодникова был образован координационный совет по делам ветеранов при губернаторе края. Впервые стали выделяться денежные средства на оказание материальной помощи малоимущим пенсионерам и активистам ветеранского движения. По инициативе краевого совета ветеранов начат сбор материалов и издание Книги Памяти.

– Наверняка нынешний состав краевого совета ветеранов продолжает все эти традиции. А есть ли новые направления деятельности?

– Я возглавляю ветеранскую организацию нашего региона более шести лет. Как и в предыдущие годы, краевой совет, районные и городские организации ветеранов первостепенное значение уделяют улучшению качества жизни людей старшего поколения. Сейчас в нашем крае действуют 32 центра, обслуживающих около 300 тысяч граждан пожилого возраста, и 23 специализированных учреждения социального обслуживания, в которых проживают более пяти тысяч инвалидов и участников войны, все виды услуг предоставляются им бесплатно. Утратившим способность к передвижению одиноким ветеранам оказывается медицинская помощь на дому, осуществляется регулярный патронаж. В селе Левокумском в августе этого года по инициативе краевого совета ветеранов был проведен круглый стол по лекарственному обеспечению ветеранов и лиц пожилого возраста восточных районов края. Разговор был откровенным, острым, критическим. Результатом работы стали рекомендации в адрес медицинских учреждений и ветеранских организаций.

Считая своей основной задачей воспитание молодежи, краевой совет утвердил план мероприятий на 2016 – 2020 годы по патриотическому воспитанию. Мы совершенствуем работу школьных музеев боевой и трудовой славы, направляем туда участников Великой Отечественной войны, ветеранов военной службы, активистов ветеранского движения для проведения встреч и бесед, уроков мужества с молодежью. Организуются походы по местам боевой и трудовой славы, шефство молодежи над воинскими захоронениями, братскими могилами. Самое пристальное внимание уделяется работе по реставрации, ремонту памятников, обелисков и других мест воинских захоронений. На эти цели из краевого бюджета в 2014 году было выделено 80 миллионов рублей, в 2015 году – 40 миллионов. К 70-летию Великой Победы проведена эстафета добрых дел среди городских и районных ветеранских организаций, выпущены панно «Мы победили!», «Наши герои».

Ежегодно во всех ветеранских организациях проводятся смотры-конкурсы на лучший школьный музей боевой и трудовой славы. Материалы лучших школьных музеев были представлены на краевой смотр-конкурс, где подведены итоги, победители награждены почетными грамотами и денежными премиями. Наш край в четвертый раз стал победителем конкурса Министерства обороны РФ по призыву новобранцев и патриотическому воспитанию молодежи. Губернатор края В. Владимиров принял участие в 38-м заседании оргкомитета «Победа» в сентябре 2016 года. В своем выступлении он подчеркнул, что система патриотического воспитания в крае включает в себя военно-спортивную игру «Зарница», преподавание основ военной службы в школах и профтехучилищах, 35 тысяч ставропольцев участвуют в работе 530 военно-спортивных клубов. Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Рогозин в своем выступлении на заседании оргкомитета «Победа» назвал Ставрополье лидером по патриотическому воспитанию молодежи. Достойно выступили в 2016 году и стали победителями 42-й региональной военно-спортивной игры «Зарница» в городе Волжском учащиеся гимназии № 24 города Ставрополя, продемонстрировавшие глубокие знания по истории Отечества, родного края и навыки в строевой и боевой подготовке. Активное участие принимают ветераны в ежегодном студенческом форуме «Машук». Приходят ветераны и в ученические производственные бригады, созданные впервые на Ставрополье более 60 лет назад.

– На разных юбилеях ветеранам обычно желают крепкого здоровья, а еще не стареть душой и оставаться активными. Как этому способствует ваше общественное объединение?

– Да, это одно из основных направлений деятельности. В крае сейчас более 170 постоянно работающих ветеранских хоровых коллективов, более 20 из них носят звание народного. В текущем году краевой совет ветеранов заключил договор о сотрудничестве с министерством культуры Ставропольского края. У пенсионеров большой популярностью пользуется Академия здорового образа жизни, организатором и бессменным руководителем которой является заслуженный тренер России, почетный гражданин города Ставрополя Василий Александрович Скакун. Академию посещают более 200 человек пожилого возраста. Краевой совет ветеранов выпустил сборник песен, посвященных Великой Отечественной войне, по нашей инициативе бесплатно транслируются кинофильмы о войне в клубах и домах культуры, на дворовых площадках в микрорайонах. В День Победы члены краевого совета ветеранов, городских и районных ветеранских организаций в торжественной обстановке возлагают цветы у мемориалов «Огонь вечной славы», посещают больных ветеранов и участников войны.

Краевой совет совместно с министерством образования и молодежной политики, краевой организацией ДОСААФ проводят автопробеги по местам боев при освобождении края от немецко-фашистских захватчиков. Такой автопробег был проведен в городе Кисловодске 2 сентября этого года.

Активную жизненную позицию занимают ветеранские организации Пятигорска, Кисловодска, Изобильненского, Кировского, Новоселицкого, Буденновского районов. За особый вклад в социально-экономическое развитие края, укрепление ветеранского движения и активную работу по патриотическому, нравственному и трудовому воспитанию молодежи, отстаиванию интересов пожилых людей 676 ветеранам вручены удостоверения и нагрудный знак «Почетный ветеран Ставрополья», учрежденный краевым советом ветеранов в 2012 году. Награды Ставропольского края за 2012 – 2016 годы получили более 100 активистов ветеранского движения. Мы благодарны губернатору и правительству края за понимание и поддержку (в том числе и материальную) ветеранской организации Ставрополья.

– А какие проблемы вы намерены решать в ближайшее время?

– Первое – это недостаточный рост первичных организаций и вовлечение в общественную деятельность большего числа ветеранов. Конечно же, предстоит работа над улучшением бытового, медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения пенсионеров. К сожалению, до сих пор 65 ветеранов Великой Отечественной войны в крае не обеспечены жильем. Особое место занимает проблема ухода за ставшими бесхозными захоронениями ветеранов Великой Отечественной войны и поддержанием памятников и мемориалов в надлежащем состоянии. Мы намерены также совершенствовать краевое законодательство, базу нормативных документов, направленных на защиту и отстаивание интересов старшего поколения. Речь идет прежде всего о проекте закона «О детях войны», индексации пенсий и социальных льготах.

http://www.stapravda.ru/20161025/aleksey_gonochenko_ob_istorii_i_planakh_kraevoy_organizatsii_vet_97451.html