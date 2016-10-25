Агроминистр Ставрополья Владимир Ситников представил своих новых заместителей
В министерстве сельского хозяйства Ставропольского края прошло традиционное еженедельное совещание по актуальным проблемам отрасли. Глава ведомства Владимир Ситников начал встречу с представления двух новых своих заместителей. Как сообщили в ведомстве, ими стали Роман Коврыга, бывший первый заместитель главы администрации Буденновского муниципального района, и Сергей Измалков, ранее руководивший отделом экономического анализа и прогнозирования министерства. Владимир Ситников пожелал коллегам успехов и плодотворной работы на благо регионального агропрома.