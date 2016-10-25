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25 октября 2016 г.

Аграрии Ставрополья готовятся ко II Всемирному зернофоруму

Аграрии Ставрополья готовятся ко II Всемирному зерновому форуму, который пройдет в Сочи 18 – 19 ноября по инициативе Минсельхорза России. Свои заявки уже подали около 50 стран мира. Он направлен на поиск эффективных путей снижения негативного влияния санкций на экономику России, создание условий для формирования новых стратегических альянсов, в том числе в сфере агропрома. Главной темой встречи станет обсуждение перспектив международного зернового рынка и обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Как сообщили в региональном аграрном ведомстве, от Ставрополья на форум отправится делегация из представителей правительства СК, сельхозорганизаций, ученых и других структур.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161025/agrarii_stavropolya_gotovyatsya_ko_ii_vsemirnomu_zernoforumu_97470.html
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