27 октября на Ставрополье пройдет «Школа грамотного потребителя» в сфере ЖКХ

27 октября на Ставрополье пройдет очередное занятие «Школы грамотного потребителя» в сфере ЖКХ, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства СК. В этот раз речь пойдет о правилах установки и эксплуатации приборов учета коммунальных ресурсов. Следить за исправностью счетчиков, прежде всего, – в интересах самих же жителей. Для каждого индивидуального прибора учета (ИПУ) завод-изготовитель устанавливает определенный срок, в течение которого он должен работать бесперебойно. Этот срок отражается в техпаспорте на ИПУ и для счетчиков воды, например, составляет 4 года — при эксплуатации на трубе, через которую подается горячая вода и 6 лет — при эксплуатации на линии холодного водоснабжения. Срок до поверки исчисляется с даты изготовления, а не с даты продажи прибора. Поэтому лучше приобретать недавно изготовленное устройство, советуют в министерстве ЖКХ СК. Однако предусмотрены случаи, когда исправностью приборов учета в квартире обязана заинтересоваться управляющая организация. Например, если показания прибора не передаются в течение 6 месяцев исполнителю коммунальной услуги. Или, скажем, управдом зафиксировал резкие изменения в показаниях счетчика в конкретной квартире, он также должен отреагировать.

Так же на занятии специалисты «Школы» вместе с собственниками разберут, можно ли самостоятельно заменить ИПУ без привлечения специалиста? В каких случаях счетчик подлежит обязательной замене? Какую работу с жильцами должны проводить управдомы? Занятия традиционно пройдут в администрациях районов и городов Ставропольского края. В качестве лекторов выступят специалисты местных администраций, курирующие направление ЖКХ. В ведомстве напоминают, что слушателями «Школы» могут стать все желающие, участие – бесплатное. С лекционными материалами можно ознакомиться на сайте министерства ЖКХ СК.

http://www.stapravda.ru/20161025/27_oktyabrya_na_stavropole_proydet_shkola_gramotnogo_potrebitely_97472.html