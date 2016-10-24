За бесперебойную подачу тепла на Ставрополье руководители несут личную ответственность

Теплоснабжение потребителей в ходе начавшегося отопительного сезона стало одной из главных тем состоявшегося в правительстве края еженедельного рабочего совещания под председательством губернатора Владимира Владимирова.

Как сообщил первый заместитель председателя краевого правительства Иван Ковалёв, все котельные региона запущены и работают в штатном режиме. Нарушений и нештатных ситуаций нет.

Глава края потребовал обеспечить бесперебойное теплоснабжение на Ставрополье на протяжении всего отопительного периода, уделив особое внимание жилому сектору и социальным объектам.

– Стабильное прохождение отопительного сезона – это личная ответственность руководителей профильных министерств и глав муниципальных образований. Все вопросы, связанные с этой работой, должны быть на вашем постоянном контроле, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161024/za_bespereboynuyu_podachu_tepla_na_stavropole_rukovoditeli_nesut_97441.html