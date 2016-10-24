Ярмарка 15-ти товаропроизводителей Ставрополья начала работу в Москве

В Москве начала свою работу региональная ярмарка товаропроизводителей Ставропольского края. Свою продукцию представили пятнадцать предприятий, производящих продукты и напитки, сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. Региональные производители привезли москвичам мясные, молочные, хлебобулочные продукты, растительное масло, рыбу, крупы, овощи, различные напитки.

Аналогичные ярмарки проходят в рамках соглашения между правительством Ставрополья и департаментом торговли правительства столицы.

http://www.stapravda.ru/20161024/yarmarka_15ti_tovaroproizvoditeley_stavropolya_nachala_rabotu_v__97437.html