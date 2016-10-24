В 2016 году общий валовой намолот зерна на Ставрополье превысил 10 млн тонн

Ставропольский каравай превысил 10 миллионов тонн / «Ставропольская правда» от 25 октября 2016 г.

На еженедельном рабочем совещании в ПСК под председательством губернатора Владимира Владимирова обсуждена эпидемиологическая ситуация в регионе в связи с ростом заболеваемости ОРВИ.

Как сообщил министр здравоохранения края Виктор Мажаров, заболеваемость гриппом и ОРВИ на Ставрополье пока не превысила эпидемиологический уровень. За прошедшую неделю в лечебных учреждениях края диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» поставлен 11,5 тысячи больных граждан. Случаев заболевания гриппом на минувшей неделе не зарегистрировано. По словам министра, в крае продолжается сезонная массовая вакцинация. Всего планируется привить от гриппа около 870 тысяч человек, что составляет треть населения Ставрополья. Вакцина для региона уже поступила практически в полном объеме. Также в лечебных учреждениях и аптеках края создан запас противовирусных препаратов на случай роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Ставропольский рекорд по валовому намолоту зерна в 2016 году официально зафиксирован управлением Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю. Об этом на еженедельном рабочем совещании в правительстве сообщил первый заместитель председателя регионального кабинета министров Николай Великдань. Как прозвучало, убранная кукуруза на зерно на площади свыше 120 тысяч гектаров дала прибавку к ставропольскому караваю в размере 800 тысяч тонн. Таким образом, общий валовой намолот зерна на Ставрополье превысил 10 миллионов тонн. По словам Н. Великданя, уборка кукурузы еще продолжается, и ее завершение может дать в этом году еще 300 тысяч тонн зерна. Кроме того в крае получен хороший урожай подсолнечника. Его валовой сбор составил 517 тысяч тонн, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Также на Ставрополье близится к завершению осенний сев. Озимые культуры посеяны на 95 процентах запланированной площади. Более половины посевов уже дали всходы.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161024/v_2016_godu_obschiy_valovoy_namolot_zerna_na_stavropole_prevysil_97457.html