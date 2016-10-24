Театральный фестиваль «Феникс» расправил свои крылья в Ставрополе

В четвертый раз в Ставрополе расправил свои крылья «Феникс», всероссийский театральный фестиваль.

Как прозвучало на открытии, чтобы сгореть в творческом полете, а в следующем году вновь возродиться. Организатором фестиваля выступает народная театральная студия «МЫ» Северо-Кавказского федерального университета.

На «Фениксе» собрались театралы из Ростова-на-Дону, Перми, Донецка, Борисоглебска, Ставрополя и других городов. В течение нескольких дней в рамках конкурсной программы зрители увидят около десяти замечательных спектаклей, среди которых «И жизнь, и слезы, и любовь» по пьесе В. Красногорова, «А терпения у Бога слишком много» по рассказам Аркадия Аверченко и стихотворениям Саши Черного, «Охота на носорога», по пьесе Н. Гумилева...

Постановки молодых актеров оценивает строгое жюри, в состав которого в этом году вошли художественный руководитель Учебного театра (ТЮЗ) Тамбовского госуниверситета имени Г.Р. Державина Дмитрий Беляев, заслуженный артист России, актер Ставропольского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова Александр Жуков, начальник управления воспитательной работы СКФУ Олег Ляшко, режиссер народного театра «Феникс» села Чернолесского Руслан Короткий, актриса театра и кино, педагог, руководитель театральной студии Евгения Капралова, а председателем жюри стал главный режиссер драматического театра «Колесо» (Тольятти) Владимир Хрущев.

На открытии фестиваля прозвучало много добрых слов и пожеланий. Так, от имени Ставропольского отделения Союза театральных деятелей России выступила заместитель председателя отделения, заслуженный работник культуры РФ Любовь Заводнова:

– Разрешите всех поздравить с открытием этого прекрасного фестиваля. От всей души я желаю создателям спектаклей, организаторам, членам жюри творческих успехов, удачи, вдохновения, а нам, зрителям, – встреч с прекрасным искусством, великолепными спектаклями и чтобы у всех нас всю неделю болели ладошки от дружных и громких аплодисментов. Да здравствует театр!

Кстати, СТД в этом году вручит на «Фениксе» и свой специальный приз.

После приветственных слов гости погрузились в поистине сказочную атмосферу. Студия «Мы» показала свою версию сказки по произведениям советского писателя-сказочника, поэта Сергея Козлова «Про Ежика, Медвежонка и их друзей».

По итогам фестиваля будут объявлены имена победителей. До этого времени у зрителей есть возможность бесплатно посетить спектакли. Они проходят в актовом зале Северо-Кавказского федерального университета по адресу: Ставрополь, пл. Ленина, 3а, (напротив Театра драмы им. М.Ю. Лермонтова).

http://www.stapravda.ru/20161024/teatralnyy_festival_feniks_raspravil_svoi_krylya_v_stavropole_97444.html