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24 октября 2016 г.

Ставропольские танцоры привезли награды из Австрии

Ставропольские танцоры стали лучшими на чемпионате мира в Австрии. Владимир Оверченко стал чемпионом мира среди мальчиков по хип-хопу

В Австрии прошел чемпионат мира по современным танцевальным направлениям. Его участниками стали более 1500 человек со всего мира.

В сборную нашей страны вошли ребята студии современного танца «Джаст Дэнс» Ставропольского Дворца культуры и спорта. Они показали хорошие результаты. Так, Владимир Оверченко стал чемпионом мира среди мальчиков по хип-хопу. В другом танцевальном направлении – Electric Boogie – Данила Джатдоев и Владимир Оверченко стали бронзовыми призерами среди детских дуэтов.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161024/stavropolskie_tantsory_privezli_nagrady_iz_avstrii_97433.html
Фотография к статье Ставропольские танцоры привезли награды из Австрии
Ставропольские танцоры стали лучшими на чемпионате мира в Австрии. Владимир Оверченко стал чемпионом мира среди мальчиков по хип-хопу
Ставропольские танцоры стали лучшими на чемпионате мира в Австрии. Владимир Оверченко стал чемпионом мира среди мальчиков по хип-хопу
Фото: Ставропольский Дворец культуры и спорта
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