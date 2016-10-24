Ставропольские танцоры привезли награды из Австрии

В Австрии прошел чемпионат мира по современным танцевальным направлениям. Его участниками стали более 1500 человек со всего мира.

В сборную нашей страны вошли ребята студии современного танца «Джаст Дэнс» Ставропольского Дворца культуры и спорта. Они показали хорошие результаты. Так, Владимир Оверченко стал чемпионом мира среди мальчиков по хип-хопу. В другом танцевальном направлении – Electric Boogie – Данила Джатдоев и Владимир Оверченко стали бронзовыми призерами среди детских дуэтов.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161024/stavropolskie_tantsory_privezli_nagrady_iz_avstrii_97433.html