Фотография к статье Ставропольские танцоры привезли награды из Австрии
Ставропольские танцоры привезли награды из Австрии
В Австрии прошел чемпионат мира по современным танцевальным направлениям. Его участниками стали более 1500 человек со всего мира.
В сборную нашей страны вошли ребята студии современного танца «Джаст Дэнс» Ставропольского Дворца культуры и спорта. Они показали хорошие результаты. Так, Владимир Оверченко стал чемпионом мира среди мальчиков по хип-хопу. В другом танцевальном направлении – Electric Boogie – Данила Джатдоев и Владимир Оверченко стали бронзовыми призерами среди детских дуэтов.
Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161024/stavropolskie_tantsory_privezli_nagrady_iz_avstrii_97433.html
Фото: Ставропольский Дворец культуры и спорта