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24 октября 2016 г.

Ставропольская студентка стала номинанткой стипендии агропроофсоюза РФ

Ставропольская студентка стала номинанткой стипендии агропроофсоюза РФ

Профсоюз работников АПК РФ подвел итоги Всероссийского конкурса среди студентов более 40 вузов страны на право получения именных стипендий. В этом списке оказались и представители Ставрополья. В их числе – студентка факультета агробиологии и земельных ресурсов Ставропольского госагроуниверситета Елизавета Плугарева. Такое поощрение ежегодно присуждается юношам и девушкам, активно участвующим в профсоюзной работе, общественной жизни вуза и успешно сдавшим экзаменационную сессию. В торжественной обстановке, на ученом совете вуза, председатель Ставропольской краевой организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ Сергей Марнопольский вручил счастливой обладательнице диплом стипендиата.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161024/stavropolskaya_studentka_stala_nominantkoy_stipendii_agroproofso_97443.html
Фотография к статье Ставропольская студентка стала номинанткой стипендии агропроофсоюза РФ
Ставропольская студентка стала номинанткой стипендии агропроофсоюза РФ
Ставропольская студентка стала номинанткой стипендии агропроофсоюза РФ
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