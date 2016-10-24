Ставропольская студентка стала номинанткой стипендии агропроофсоюза РФ

Профсоюз работников АПК РФ подвел итоги Всероссийского конкурса среди студентов более 40 вузов страны на право получения именных стипендий. В этом списке оказались и представители Ставрополья. В их числе – студентка факультета агробиологии и земельных ресурсов Ставропольского госагроуниверситета Елизавета Плугарева. Такое поощрение ежегодно присуждается юношам и девушкам, активно участвующим в профсоюзной работе, общественной жизни вуза и успешно сдавшим экзаменационную сессию. В торжественной обстановке, на ученом совете вуза, председатель Ставропольской краевой организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ Сергей Марнопольский вручил счастливой обладательнице диплом стипендиата.

http://www.stapravda.ru/20161024/stavropolskaya_studentka_stala_nominantkoy_stipendii_agroproofso_97443.html