Результаты 13-го тура чемпионата России по футболу в зоне «Юг»

Состоялись матчи 13-го тура чемпионата России по футболу среди команд зоны «Юг» второго дивизиона: «Дружба» – «Кубань-2» – 0:0, «Афипс» – «Сочи» – 3:2, «Армавир» – СКА – 1:1, «Чайка» – «Черноморец» – 0:0, «Ангушт» – «Ротор» – 0:1, «Легион» – «Спартак» – 1:1. Матч «Краснодар-2» – «Биолог» состоялся в понедельник.

«ДИНАМО» – «МАШУК-КМВ» – 1:1 (Магомедов – Нестеренко). На каких бы позициях в турнирной таблице не находились эти команды – их матч всегда в зоне повышенного внимания. А тут еще второй раз за один месяц встречаются друг против друга нынешний и бывший главные тренеры «Динамо» – А. Муликов и В. Заздравных. Естественно, Валерий Петрович был более мотивирован: каждый недооцененный считает своим долгом доказать свою правоту, а в данном случае еще и турнирное положение заставляло «Машук» играть только на победу. Это была игра с прицелом на будущее: положение в таблице любого из соперников никак бы не менялось, хоть выиграет он матч, хоть проиграет его. А ведь до конца первого круга – два тура, а до зимней паузы – четыре. Динамовцы примут «Ротор» и «Афипс», на выезде сыграют со спартаковцами Владикавказа и СКА. «Машук» съездит в гости к «Черноморцу» и «Кубани-2», примет у себя на поле армейцев Ростова и владикавказский «Спартак».

Статистические данные противостояния наших клубах в источниках разнятся. Оно и понятно – одни считают только игры ставропольского «Динамо», другие плюсуют сюда встречи пятигорчан с «Динамо-ГТС». Чаще других в справочниках 21 победу составители календарей отдают «Динамо», 11 игр не выявили лучшего, 10 выигрышей на счету команды города-курорта. Кто бы как не считал – у нынешней встречи особый статус: А. Муликов : В. Заздравных. Вот главная интрига матча! Уже на 14-й минуте А. Нестеренко вывел вперед пятигорчан. С. Сердюков имел два реальных шанса сквитать результат: мяч, по сути дела, оба раза чиркнул по штанге, но в ворота не попал. Лишь на 40-й минуте В. Магомедов с 11-метровой отметки сравнял счет. В самом начале второго тайма вышедший на замену Р. Алиев имел шанс вновь вывести вперед пятигорчан: хороший момент упустили гости. Такую же выгодную ситуацию не использовал динамовец Н. Погребняк. В конце концов вся борьба переместилась в центр поля, но сколько было острых моментов столько же было необъяснимых ошибок, которыми грешили игроки обеих команд. Раньше такие игры называли, как правило, матч неиспользованных возможностей. Наверняка, ни Муликов, ни Заздравных ни качеством футбола, ни тем более результатом остались недовольны. С кислыми физиономиями расходились со стадиона и болельщики.

«Динамо»: Суворов, Волобуев, Бакланов, Погребняк (Ярцев), Курбанов, Кукояка (Селеменев), Магомедов, Сердюков, Розов (Хугаев), Хасцаев (Бацев), Курачинов.

«Машук»: Шлеев, Мулляр, Абидинов, Родионов, Карибов (Алиев), Михалев (Садиров), Нестеренко (Аншаков), Шрейдер, Абидоков (Блиадзе), Кабулов, Джатиев (Баев).

Положение команд

- | В Н П М О ---------------------------------- Ротор | 9 2 2 26-9 29 Афипс | 8 3 2 18-7 27 Армавир | 7 4 2 20-9 25 Чайка | 6 6 1 20-11 24 Черноморец | 7 2 4 18-8 23 Биолог | 7 1 4 14-13 22 ДИНАМО | 6 1 6 13-16 19 СКА | 4 4 5 12-16 16 Кубань-2 | 4 2 7 11-20 14 Сочи | 4 3 6 18-17 15 Спартак Вл | 3 5 5 10-15 14 Краснодар-2 | 3 4 5 11-12 13 Ангушт | 3 4 6 10-13 13 Легион | 3 2 8 12-24 11 Дружба | 2 4 7 12-22 10 МАШУК | 2 3 8 13-26 9

В. МОСТОВОЙ

http://www.stapravda.ru/20161024/rezultaty_13go_tura_chempionata_rossii_po_futbolu_v_zone_yug_97434.html