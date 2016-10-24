В минувшую пятницу по инициативе правительства Ставропольского края традиционный праздник молодого вина впервые устроили в городе солнца и нарзана.

Площадка у входа в Кисловодский курортный парк. Словно по заказу ослепительно сияет горное солнце. Над площадкой – арка, установленная на месте бывшей ресторации, и барельеф Лермонтова. По воспоминаниям современников, Михаил Юрьевич, приняв стаканчик целебного нарзана, не чурался заглянуть в ресторацию за иными напитками.

Вот и сейчас от Нарзанной галереи, под сводами которой находится колодец кислых вод – современник Пушкина и Лермонтова, – народ расслабленно, но целеустремленно тянется к Колоннаде. На ее белоснежной стене – огромный плакат с бокалом красного напитка и надписью «Молодое вино». Кто-то останавливается у сооруженной под ним временной сцены, где казаки в черных черкесках с газырями и казачки в багряном праздничном наряде лихо играют песни своих дедов и прадедов. Большинство же публики сразу устремляется под своды Колоннады.

До официального открытия праздника еще полчаса, но меж двух рядов стройных коринфских колонн, поддерживающих кровлю, уже не протолкнуться. По обе стороны сплошной чередой тянутся выставочные павильоны виноградарских и винодельческих хозяйств края: от известных на всю страну флагманов до личных подсобных.

– Это муляжи? – не могу поверить, глядя на огромные розовые, зеленые, золотистые кисти с ягодами размером с грецкий орех.

Коренастый мужчина в кепке, смерив меня взглядом, отщипывает по ягоде от нескольких кистей. У каждой свой вкус и аромат, от приторно сладкого до освежающе кисловатого.

Юрий Ефименко – потомственный виноградарь. Солнечную ягоду выращивали еще его отец и дед. На 25 сотках личного подсобного хозяйства в селе Московском Изобильненского района у него школка на десять тысяч саженцев и четыре сотни взрослых кустов винограда самых разных сортов: народные местной селекции, выведенные на отечественных селекционных станциях и экзотические импортные, вплоть до японских.

У соседнего стенда сгрудились, судя по разговору, руководители хозяйств. Горячо толкуют о кредитах, залогах, новых тракторах. Слышу:

– Пахунову-то что? У него все получается…

У павильона АО «Прасковейское» меня представляют руководителю предприятия – легендарному Борису Пахунову. Виноделием Борис Григорьевич занимается более 50 лет, из них 30 – в селе Прасковея Буденновского района. Ныне вина и коньяки под брендом «Прасковейское» выпускают не только на Ставрополье, но и в Европе: концерн, президентом которого является Борис Пахунов, приобрел виноградники и винзаводы на Средиземноморском побережье Франции и в Болгарии. Однако дальнейшее развитие предприятия Борис Григорьевич связывает прежде всего с родной ставропольской землей.

– Мы в этом году заложим здесь 30 гектаров виноградников. А будет хороший виноград – будут хорошие вина и коньяки, – уверяет патриарх ставропольского виноделия.

Убедиться в том, что в «Прасковейском» высаживают только лучшие винные сорта, предлагают всем желающим: из одного бочонка наливают красное, из другого – белое вино урожая нынешнего года. Про красное ничего не скажу, а вот послевкусие от насыщенного, терпкого белого еще долго ощущается, после того как пустой пластиковый стаканчик летит в урну.

У входа в Колоннаду девушки в вышитых блузках и юбках обувают новехонькие резиновые сапоги, забираются в деревянный чан и демонстрируют, как испокон веков давили виноград на вино. Раздавленные ягоды чмокают под сапогами, по желобку стекает розовая струя виноградного сока. Чаны плотно окружает народ. От желающих сфотографироваться с девушками и попробовать свежевыжатый сок нет отбоя.

Первым из начальства на праздник виноделов приезжает министр сельского хозяйства Владимир Ситников. Его тут же берут в оборот аграрии и «грузят» своими проблемами. Улучив минуту, пробиваемся и мы, журналисты. Министр настроен оптимистично:

– Интерес к виноградарству и виноделию в крае очень серьезный. Благодаря беспрецедентным мерам государственной поддержки отрасли мы ежегодно закладываем до 230 гектаров виноградников.

Наступает урочный час, и почетные гости праздника подтягиваются к сцене. Ведущий передает микрофон первому заместителю председателя ПСК Николаю Великданю. Николай Тимофеевич напоминает, что виноградарством и виноделием на Ставрополье занимаются уже два века. Было время, когда в совхозах и колхозах края виноградники занимали до 30 тысяч гектаров. Антиалкогольная компания середины 80-х и разруха 90-х годов минувшего века изрядно подкосили отрасль. Однако сейчас виноделие на Ставрополье обретает «второе дыхание». Из 30 тысяч тонн ягод, которые собирают с семи тысяч гектаров ставропольских виноградников, наши виноделы изготавливают вина и коньяки, которые знают и любят по всей России. Планируется, что в будущем благодаря преференциям Правительства Российской Федерации виноградники на Ставрополье займут более 20 тысяч гектаров.

– Мы считаем, что виноделие должно стать брендом Ставропольского края, – ставит точку Николай Великдань.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО Максим Владимиров в своем выступлении отмечает:

– В том, что правительство страны оказывает такую большую поддержку отрасли, есть заслуга и виноделов Ставропольского края.

Максим Владимиров желает участникам выставки достичь новых рубежей как на российском, так и на зарубежных рынках .

Уроженец Буденновского района, председатель краевой Думы Геннадий Ягубов признается со сцены, что когда получил приглашение на этот праздник молодого вина, то в душе немножко расстроился, оттого что он будет проходить не в Буденновском или Левокумском районе, на родине ставропольского виноделия. Но Кисловодск встретил участников и гостей праздника таким ярким солнцем и так радушно, что решил перенести праздник в Кисловодск – это абсолютно правильное решение.

Глава города-курорта Александр Курбатов подхватывает и развивает тезис председателя краевой Думы:

– Мы очень рады, что фестиваль молодого вина организован у нас, в Кисловодске, и надеемся, что это станет традицией.

Полагаю, что и дух Михаила Юрьевича, который, как говорят, витает над Лермонтовской площадкой, одобрил бы это предложение.

http://www.stapravda.ru/20161024/prazdnik_molodogo_vina__izmuchennomu_narzanom_kislovodsku_97436.html