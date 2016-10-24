На Ставрополье ожидаются заморозки, дождь со снегом и сильный ветер

В ближайшие дни в крае ощутимо похолодает. Синоптики прогнозируют туман, сильные осадки и порывистый ветер. По данным Ставропольского Гидрометцентра, уже в ночь с 24 на 25 октября ожидается дождь, переходящий в снег. Днем 25 и 26 октября температура воздуха будет в пределах +1…+6 градусов, дождь со снегом, восточный ветер 20-22 м/с. Ночью похолодает до 0…- 2 градусов, сохранится сильный ветер, временами будет идти дождь, мокрый снег.

http://www.stapravda.ru/20161024/na_stavropole_ozhidayutsya_zamorozki_dozhd_so_snegom_i_silnyy_ve_97459.html