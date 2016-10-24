На Ставрополье на ярмарках выходного дня реализовали продуктов на 9 млн рублей

В минувшие выходные в Ставрополе, Лермонтове и Георгиевске, а также Андроповском, Благодарненском, Изобильненском, Ипатовском, Кировском, Красногвардейском, Левокумском, Новоалександровском, Петровском, Предгорном и Туркменском районах прошли ярмарки «выходного дня». В них по традиции приняли участие агропроизводители и владельцы личных подсобных хозяйств многих районов края. Всего было привезено и реализовано 87 тонн продовольствия почти на 8,5 миллиона рублей.

К тому же на Ставрополье продолжается сезонная акция «Овощи к подъезду». В ее рамках сельхозпроизводители многих районов региона реализовали жителям края около 1,3 тысячи тонн различной продукции. Из них почти 500 тонн – картофеля, свыше 771 тонны — овощей, двенадцать тонн фруктов и около трех тонн — винограда. Акция продолжается.

http://www.stapravda.ru/20161024/na_stavropole_na_yarmarkakh_vykhodnogo_dnya_realizovali_produkto_97438.html