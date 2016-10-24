Лечебные учреждения Ставрополья обеспечены противовирусными препаратами

На еженедельном рабочем совещании в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова обсуждена эпидемиологическая ситуация в регионе в связи с ростом заболеваемостью ОРВИ.

Как сообщил министр здравоохранения края Виктор Мажаров, заболеваемость гриппом и ОРВИ на Ставрополье пока не превысила эпидемиологический уровень. За прошедшую неделю в лечебных учреждениях края диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» поставлен 11,5 тысячам больных граждан. Случаев заболевания гриппом на минувшей неделе не зарегистрировано.

По словам министра, в крае продолжается сезонная массовая вакцинация. Всего планируется привить от гриппа около 870 тысяч человек, что составляет треть населения Ставрополья. Вакцина для региона уже поступила практически в полном объёме. Также в лечебных учреждениях и аптеках края создан запас противовирусных препаратов на случай роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161024/lechebnye_uchrezhdeniya_stavropolya_obespecheny_protivovirusnymi_97458.html