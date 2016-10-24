Кирилл Кузьмин назначен бизнес-омбудсменом Ставропольского края
На еженедельном рабочем совещании в правительстве края губернатор В. Владимиров представил временно исполняющего обязанности уполномоченного по правам предпринимателей в Ставропольском крае. На эту должность назначен Кирилл Кузьмин, прежде являвшийся депутатом Думы Ставропольского края пятого созыва.
Напомним, бизнес-омбудсмен назначается на должность губернатором Ставропольского края по согласованию с уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей с учетом мнения предпринимательского сообщества Ставропольского края. Срок полномочий составляет пять лет. Об этом сообщает пресс-служба главы края.