Кирилл Кузьмин назначен бизнес-обмудсменом Ставропольского края

На еженедельном рабочем совещании в правительстве края губернатор Владимир Владимиров представил временно исполняющего обязанности уполномоченного по правам предпринимателей в Ставропольском крае. На эту должность назначен Кирилл Кузьмин, прежде являвший депутатом Думы Ставропольского края пятого созыва.

Напомним, бизнес-обмудсмен назначается на должность губернатором Ставропольского края по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей с учётом мнения предпринимательского сообщества Ставропольского края. Срок полномочий составляет 5 лет.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161024/kirill_kuzmin_naznachen_biznesobmudsmenom_stavropolskogo_kraya_97440.html