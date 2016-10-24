Не «бить по хвостам», а сопровождать капремонт «от» и «до». Такой метод сотрудничества региональных Центра «ЖКХ Контроль» и Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов предложили на совещании с участием исполнительного директора Национального центра по общественному контролю в сфере коммунальных услуг «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, которое прошло в Пятигорске.

Открыл рабочее совещание министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Роман Марченко. Затем Светлана Разворотнева напомнила, что сеть общественного контроля в сфере ЖКХ создана в стране на основании Указа Президента России № 600, который Владимир Путин подписал в 2012 году. На сегодня региональные центры «ЖКХ Контроль» созданы во всех субъектах РФ за исключением города Севастополя, где проходил сложный процесс перехода на российское законодательство в сфере ЖКХ. Однако и там местные активисты намерены уже в ближайшее время организовать региональный центр «ЖКХ Контроль».

Светлана Разворотнева призналась, что ей не раз приходилось слышать вопрос: «Зачем нужна сеть общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, когда в каждом регионе есть министерство ЖКХ , а для администраций муниципалитетов это одно из приоритетных направлений деятельности?».

– Практика показывает, что этого не хватает, – заявила главный общественный контролер страны. – В наши общественные приемные по всей стране поступает по 8 – 10 тысяч обращений в квартал. Примерно половину заявлений люди отзывают после того, как наши специалисты объяснят им как нужно действовать. Задача общественников – разговаривать с людьми. Органам власти на это просто не хватает времени.

Ежеквартально на основании обращений граждан по всей стране Национальный центр составляет рейтинг проблем, волнующих население.

– Это важный сигнал для всех уровней власти.

Кроме того, региональные и местные общественные организации «ЖКХ Контроль» в последнее время активно привлекают к законотворчеству. Им на рассмотрение направляют проекты всех федеральных и региональных нормативных актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

– Зачастую на местах лучше видно, как будет работать та или иная норма.

Светлана Разворотнева положительно оценила деятельность Ставропольского регионального центра «ЖКХ Контроль» и его председателя Аллы Седых.

– Они создают сеть представителей в муниципалитетах, мониторят выполнение региональных программ переселения из ветхого и аварийного жилья, капитального ремонта многоквартирных домов, ход отопительного сезона, повышение коммунальных платежей.

После такого аванса с конкретным отчетом о проделанной работе по мониторингу краевых программ выступила Алла Седых.

Что касается программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, то там общественные контролеры особое внимание уделили предназначенным для переселенцев домам в Минеральных Водах, Кисловодске и поселке Подкумок Предгорного района, сроки сдачи которых подрядчики неоднократно срывали. В конце концов дома достроили, и люди переехали в новые квартиры.

«Со стороны переселенных граждан жалоб на качество жилья не поступало», – отметила Аллы Седых. По ее мнению, куда больше проблем возникает при реализации другой краевой программы – «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах».

Дозвониться по «горячей линии» оператора программы – НО СК «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» – практически невозможно. Линия постоянно занята. Есть множество примеров, когда собственникам многоквартирных домов не предоставляют сметы выполненных работ или показывают их «всего пять минут». Между тем собственники, которые все же отвоевали право внимательно изучить сметы, обнаруживали в них повторение одних и тех же позиций, что ведет к удорожанию ремонта.

Работы по программе капремонта зачастую выполняют по расценкам значительно выше рыночных. На ремонт 4 – 12-квартирных домов фонд тратит просто астрономические суммы, которые жильцы этих домов никогда не смогут вернуть в «общий котел». Зачастую работы по программе капремонта выполняют нанятые фондом низкоквалифицированные строители, «дешевая рабочая сила».

Алла Седых привела несколько вопиющих примеров неразберихи при реализации программы капремонта. Так, на многоквартирном доме в Буденновске собственники за счет собственных средств недавно перекрыли крышу новеньким шифером. Но пришли нанятые фондом строители и сняли этот шифер, а взамен стали укладывать металл. Жители возмутились: почему они должны дважды платить за одно и то же? Также поступает множество жалоб на необоснованное начисление пени за якобы несвоевременную уплату взносов на капитальный ремонт, которые на Ставрополье составляют 6 рублей 36 копеек с квадратного метра.

На эти и другие претензии общественных контролеров взялся ответить первый заместитель гендиректора фонда Артур Марьясов. И надо признать, Артур Викторович весьма аргументированно отмел большинство обвинений в адрес фонда. Например, что касается смет, с которыми собственники якобы не могут познакомиться, он напомнил, что по закону фонд не имеет права начинать капремонт, пока не получит протокол решения общего собрания дома, которым будет утверждена смета предстоящих работ. Единственное исключение из этого правила – в отсутствии решения собственников за них такое решение вправе принять администрация муниципалитета. К сожалению, в Ставропольском крае это исключение стало почти что правилом: примерно в половине случаев администрации муниципалитетов вынуждены вместо собственников многоквартирных домов принимать решения о проведение капремонта.

«Видимо, самих собственников смета ремонта не очень интересует», – предположил А. Марьясов.

Случаи некорректного начисления пени за якобы неоплаченные взносы на капремонт он признал, но пояснил причину. Обрабатывать приходится около полумиллиона лицевых счетов. Делает это специальная компьютерная программа, приобретенная фондом у разработчиков в одном из регионов России. К сожалению, она часто дает сбои. Представители собственников этого программного продукта приезжают, налаживают систему, но к тому времени программа уже успевает наломать дров.

– Аналогичные компьютерные программы стоят больших денег. И, к сожалению, все они несовершенны. Однако в тех регионах, где не приобрели специальное программное обеспечение, с расчетами вообще беда. Если бы федеральный центр приобрел одну отлаженную компьютерную программу и бесплатно предоставил ее всем регионам, то удалось бы снять все проблемы с расчетами, – считает А. Марьясов, и предложил собственникам многоквартирных домов конкретный алгоритм действий при начислении пени.

– Если есть сомнения в обоснованности штрафных санкций, оплатите основную сумму взноса и сообщите в фонд о некорректности пени. Мы перепроверим.

Подводя черту под дискуссией, Светлана Разворотнева напомнила, что капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в таком объеме в нашей стране никогда не проводился. Естественно, в новом масштабном деле не обходится без сбоев. Чтобы их было как можно меньше, она призвала регионального оператора программы конструктивно сотрудничать с общественными контролерами.

Артур Марьясов с этим охотно согласился и внес конкретное предложение:

– Начинать контролировать следует не на стадии завершения капитального ремонта дома. И даже не в его середине. А с самого начала – когда в муниципалитетах формируют краткосрочные планы капитального ремонта. Если общественные контролеры будут сопровождать капремонт каждого дома «от» и «до», наше сотрудничество станет эффективным.

В рамках совещания Светлана Разворотнева, Роман Марченко и руководители города-курорта Пятигорска торжественно вручили многоквартирному дому по улице Мира/Кутейникова №46/27, табличку «Дом образцового содержания», а председателю его ТСЖ Виктору Федоренко – «Знак качества ЖКХ» за победу в конкурсе руководителей ТСЖ, советов многоквартирных домов (МКД) и управляющих компаний Ставропольского края. Виктор Федоренко также является председателем общественной организации «ЖКХ Контроль» Пятигорска и членом общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при губернаторе Ставропольского края.

http://www.stapravda.ru/20161024/kak_naladit_obschestvennyy_kontrol_za_kapremontom__obsudili_v_py_97435.html