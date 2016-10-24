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24 октября 2016 г.

Гандболисты ставропольского «Динамо-Виктор» вышли в четвертьфинал Кубка России

Ставропольские гандболисты вышли в 1/4 финала Кубка России

В рамках 1/8 финала Кубка России ставропольский гандбольный клуб «Динамо-Виктор» в гостях переиграл столичный УОР № 2 — 29:26. Захватив инициативу с первых минут встречи, ставропольцы закончили первый тайм с комфортным преимуществом — 13:9. Во второй половине гости продолжили наращивать преимущество и даже довели разницу в счете до неприличных девяти мячей. Однако столичная команда, явно не желавшая быть разгромленной у себя на площадке, в итоге сумела сократить отставание до трех голов.

Самыми результативными игроками в «Динамо-Виктор» стали Антон Отрезов с семью голами и Виталий Мазуров с шестью. Ставропольцы вышли в 1/4 финала Кубка России. Воспитанники заслуженного тренера страны Виктора Лаврова завершили свое выездное турне, одержав три победы в трех играх. Сейчас в чемпионате наступает перерыв из-за матчей команд сборных, поэтому следующую встречу динамовцы проведут 12 ноября в Краснодаре, где померятся силами с местным СКИФом.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161024/gandbolisty_stavropolskogo_dinamoviktor_vyshli_v_chetvertfinal_k_97439.html
Фотография к статье Гандболисты ставропольского «Динамо-Виктор» вышли в четвертьфинал Кубка России
Ставропольские гандболисты вышли в 1/4 финала Кубка России
Ставропольские гандболисты вышли в 1/4 финала Кубка России
Фото пресс-службы ГК «Динамо-Виктор»
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