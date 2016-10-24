Этап юнармейской игры «Зарница» стартовал в ставропольской кадетской школе

В Промышленном районе Ставрополя стартовал этап юнармейской игры «Зарница». Почти на неделю школьники должны будут перевоплотиться в солдат. В военно-спортивном городке школы состязались десять команд самого большого района краевого центра.

Как рассказал начальник пресс-бюро «кадетки» Игорь Погосов, требования к участникам этих состязаний более чем за полувековую историю не раз менялись. На этот раз бумажные погоны никто не срывал, а помимо заданий на выносливость и меткость добавились дополнительные дисциплины. Несмотря на сложную для юнармейцев и наблюдателей погоду, накал страстей был под стать окружным армейским играм. Дождик и внезапные порывы ветра только добавляли азарта соревнующимся и болельщикам.

«Подобные состязания — это и прямая оценка умений руководителей команд. Давайте подождем неделю и поздравим победителей!» – так завершили свое приветствие к собравшимся начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Олег Сухачев и директор кадетки Алексей Хитров.

http://www.stapravda.ru/20161024/etap_yunarmeyskoy_igry_zarnitsa_startoval_v_stavropolskoy_kadets_97460.html