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21 октября 2016 г.

Житель Ставрополья пытался скрыть убийство отца

В Буденновском районе задержан мужчина, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью отца, повлекшего его смерть, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. По данным следствия, ссора между мужчинами возникла из-за систематического употребления спиртных напитков отцом. В ходе конфликта сын избил отца, который умер на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый вместе со своим знакомым перенес тело отца в заброшенный дом и спустя сутки, постаравшись обеспечить себе алиби, сообщил об обнаружении тела отца правоохранителям.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161021/zhitel_stavropolya_pytalsya_skryt_ubiystvo_ottsa_97412.html
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