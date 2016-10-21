Житель Ставрополья пытался скрыть убийство отца

В Буденновском районе задержан мужчина, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью отца, повлекшего его смерть, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. По данным следствия, ссора между мужчинами возникла из-за систематического употребления спиртных напитков отцом. В ходе конфликта сын избил отца, который умер на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый вместе со своим знакомым перенес тело отца в заброшенный дом и спустя сутки, постаравшись обеспечить себе алиби, сообщил об обнаружении тела отца правоохранителям.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161021/zhitel_stavropolya_pytalsya_skryt_ubiystvo_ottsa_97412.html