Выставка о генерал-майоре инженерно-технической службы Георгии Шубникове открыта в Ессентуках

Он строил дорогу в космос / «Ставропольская правда» от 21 октября 2016 г.

Под таким названием в Ессентукском историко-краеведческом музее им. В.П. Шпаковского открыта выставка, рассказывающая о знатном земляке генерал-майоре инженерно-технической службы Георгии Шубникове, под чьим руководством был построен первый в мире космодром, получивший название «Байконур».

Экспозиция приурочена к 60-летию создания этого уникального сооружения, 55-летию полета на космическом корабле «Восток» Юрия Гагарина и 50-летию со дня смерти Георгия Шубникова, похороненного по его завещанию на старом кладбище Ессентуков.

По словам научного сотрудника музея Нины Сергеевой, вызвавшейся быть моим гидом, многочисленные документы и редкие фотографии, представленные на нескольких стендах, как нельзя лучше передают эпоху того времени, в котором жил и работал Георгий Шубников. Он родился 1 мая 1903 года, окончил Ессентукское двухлетнее училище, без отрыва от производства (был десятником стройуправления) учился на вечернем отделении Терского индустриального техникума. После службы в армии занимался обводнением Тамбуканского озера и сооружением плотины на реке Этока, затем поступил в Ленинградский строительный институт, который окончил по специальности «производство промышленного строительства». К началу войны с фашистской Германией трудился на разных должностях, но с осени 1941 года его судьба до конца жизни была связана с военной службой. Строил оборонительные рубежи, переправы, наблюдательные пункты, восстанавливал разрушенные мосты и дороги, причем не только на территории нашей страны, но и в Польше, Чехословакии, Венгрии, Австрии, Германии. Примечательно, что строительное управление под руководством Георгия Максимовича возвело мемориальный комплекс, увековечивший память погибших советских воинов, который находится в берлинском Трептов-парке.

После победного 1945 года Георгий Шубников восстанавливал шахты Донбасса, участвовал в сооружении ракетного полигона в Капустином Яру, что в Астраханской области, различных объектов военного и гражданского назначения в Средней Азии. Именно богатый опыт талантливого инженера стал решающим при выборе руководителя, без сомнения, одной из самых тайных строек того периода – космодрома. Ныне рассекреченные документы и фотографии, которых немало на выставке, дают представление об атмосфере 50-х годов минувшего века, когда Георгий Шубников и возглавляемый им коллектив управления инженерных работ прибыли на станцию Тюра-Там, откуда, собственно, и началось освоение казахстанской пустыни. Жили в вагонах, и условия, понятно, были спартанскими, но высокая цель и огромная ответственность затмевали бытовые неудобства. В рекордные сроки построили банно-прачечный комбинат, полевой госпиталь, отделение связи, ряд других важных объектов, по сути, на пустом месте в короткие сроки возвели жилой городок, впоследствии ставший городом Ленинском. Одновременно шло сооружение самого космодрома. Трудно представить, что ощущал Георгий Шубников, когда с Байконура отправился в космос Юрий Гагарин, первым среди землян увидевший в иллюминаторе нашу голубую планету…

К сожалению, напряженный ритм сказался на здоровье Георгия Максимовича – он тяжело заболел. На помощь пришел давний друг Сергей Королев. Можно сказать, космодром соединил их судьбы. Фотографии на стендах запечатлели обоих рядом с Юрием Гагариным. Сергей Павлович Королев быстро прислал самолет, доставивший больного в Москву, однако врачи оказались бессильны, генерал скончался от инсульта.

В музее выставлен бронзовый бюст Георгия Шубникова, кстати, на его могиле – точно такой же. Знаменитому инженеру-строителю посмертно присвоены звания почетного гражданина города Ленинска, а также почетного гражданина города Ессентуки – тут в его честь названа улица и открыта мемориальная доска.

Анатолий БЕРШТЕЙН

http://www.stapravda.ru/20161021/vystavka_o_generalmayore_inzhenernotekhnicheskoy_sluzhby_georgii_97264.html