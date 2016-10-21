Выставка экзотических животных «Необычный зоопарк. Живая экзотика» открыта в Ставрополе

«Живая экзотика» / «Ставропольская правда» от 21 октября 2016 г.

В Ставропольском государственном историко-культурном и природно-ланд-шафтном музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве начала работу выставка экзотических животных «Необычный зоопарк. Живая экзотика». Здесь представлено более 50 представителей фауны разных континентов: редкие обезьяны (в их числе макака-крабоед), черепахи, большие питоны, удавы, крокодил, жабы, лягушки, вараны... По словам музейщиков, такие познавательно-увлекательные экскурсии будут интересны не только детям, но и взрослым. Здесь даже можно получить советы специалистов по вопросам содержания экзотических животных в домашних условиях.

http://www.stapravda.ru/20161021/vystavka_ekzoticheskikh_zhivotnykh_neobychnyy_zoopark_zhivaya_ek_97401.html