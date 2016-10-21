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21 октября 2016 г.
Как подростку заработать? / «Ставропольская правда» от 21 октября 2016 г.

В Ставропольском крае трудоустроено более 9 тысяч несовершеннолетних

Более девяти тысяч подростков на Ставрополье временно трудоустроены в свободное от учебы время.

В соответствии с государственной программой Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения», утвержденной в 2016 году, в нашем регионе предусмотрено организовать временное трудоустройство 7200 несовершеннолетних в свободное от учебы время. В бюджете Ставропольского края на финансирование мероприятий по обеспечению временной занятости подростков в текущем году предусмотрено 8,7 миллиона рублей.

Как сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения, для обеспечения временной занятости подростков учреждениями занятости заключены договоры с 612 работодателями. В итоге выделено 8471 временное рабочее место для несовершеннолетних. С января по сентябрь в учреждения занятости в поиске подходящей работы обратились 9070 несовершеннолетних, из которых временно трудоустроено 9028 человек. Большинство из них подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В числе трудоустроенных 234 несовершеннолетних, которые состоят на различных видах профилактического учета. Все они являются учащимися общеобразовательных школ.

В девяти государственных образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоялись выездные консультации для информирования выпускников детских домов об услугах, оказываемых службой занятости, о порядке признания граждан безработными, об условиях выплаты и размере пособия по безработице детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В результате 218 подростков из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были трудоустроены на временные работы в свободное от учебы время.

На организацию временной занятости и поддержку доходов несовершеннолетних в этом году фактически израсходовано 26,3 млн руб., в том числе 9,9 млн руб. из средств краевого бюджета, 11,8 млн руб. – средства местных бюджетов и 4,6 млн руб. – средства работодателей.

Где же трудятся школьники? У них была и есть возможность зарабатывать деньги в школьных ремонтных бригадах, в сельскохозяйственных предприятиях, в бригадах по благоустройству городов и сел края. Школьники также ухаживали за пожилыми людьми, работали в учреждениях дополнительного образования, трудились у индивидуальных предпринимателей и на предприятиях различных видов экономической деятельности.

В среднем по краю охват услугой по временному трудоустройству в свободное от учебы время от общего количества несовершеннолетних, проживающих в крае, составил 10,8 процента. При этом в Левокумском районе работой была обеспечена почти половина местных школьников, от 20 до 30 процентов подростков работали в Предгорном, Андроповском и Степновском муниципальных районах, а также в Кисловодске.

А. РУСАНОВ , по материалам министерства труда и социальной защиты населения СК
http://www.stapravda.ru/20161021/v_stavropolskom_krae_trudoustroeno_bolee_9_tysyach_nesovershenno_97385.html
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