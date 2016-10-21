В Ставропольском крае отметили Международный день сельских женщин

Героини нашего времени / «Ставропольская правда» от 21 октября 2016 г.

20 октября на Ставрополье отметили Международный день сельских женщин.

Ежегодно организатором краевого фестиваля, посвященного этому событию, выступает министерство сельского хозяйства Ставрополья. В торжествах, которые на этот раз прошли на базе СПК «Колхоз «Терновский» Труновского района, приняли участие глава министерства Владимир Ситников, председатель комитета Думы Ставропольского края по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации Валентина Муравьева, которая является членом президиума краевого совета женщин.

Вообще, сама идея проведения такого международного праздника возникла в 1995 году на женской конференции ООН в Пекине. Он призван напомнить обществу, насколько многим оно обязано именно этим представительницам общества, по достоинству оценить их нелегкий труд, в то же время обратив внимание на тяжелое положение в глубинке. Кстати, сельские женщины – это более четверти населения на земле.

– Дорогие участницы, жизненный путь каждой из вас связан с сельским хозяйством, – обратился Владимир Ситников к виновницам торжества. – Именно вы своим трудом, бескорыстием, терпением, преданностью и любовью защищаете в наше непростое время статус женщины, устои и истинные ценности семьи и в то же время играете ведущую роль в агропромышленном производстве Ставрополья и развитии наших сельских территорий. Низкий вам поклон за это, слова глубокой благодарности и признательности...

Участниц встречи тепло поздравила и Валентина Муравьева, отметившая, что прекрасные представительницы общества – творцы по природе, которым подвластны все сферы профессиональной и общественной деятельности, где они добиваются значительных успехов. Весом их вклад и в укрепление семьи и воспитание детей, поддержание домашнего очага, сохранение духовных и нравственных ценностей.

На этот раз на торжественный прием, устроенный министерством сельского хозяйства СК, были приглашены 24 представительницы прекрасного пола практически из всех территорий региона. Пятерым из них за особый вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, многолетний добросовестный труд присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса Ставропольского края». В их числе повар производственного участка № 2 сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза-племзавода имени Ленина Арзгирского района Анна Олефирова. За 34 года работы она стала искусным кулинаром. Как утверждают ее коллеги, может сделать самый заурядный обед для работников хозяйства необычным. Этого же звания удостоена и начальник службы полива и питания растений ООО «Весна» Предгорного района Кулистан Алиева, которая почти три десятка лет трудится на благо краевого агропрома. Она прекрасная мама и заботливая бабушка, у нее трое детей и двое внуков.

Трудовой стаж Ирины Казьминой – четверть века, из них тринадцать лет она работает главным экономистом филиала «Ставрополь-Кавказский» ООО «Агропромышленная корпорация» Петровского района. Она отличная хозяйка, ее любимое занятие – цветоводство, которому она посвящает все свободное время. Дома у нее великолепный цветник. По 27 лет на сельскохозяйственной ниве трудятся инспектор отдела кадров ООО «Андроповский агрокомплекс» Ольга Кастрюлина и заместитель главного бухгалтера ООО сельскохозяйственного производственного кооператива «Мелиоратор» Труновского района Светлана Матюнина.

Остальные 19 участниц награждены почетными грамотами министерства сельского хозяйства Ставропольского края. Доярка товарной фермы № 4 сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза имени Ленина Советского района Татьяна Кожевникова пошла работать сразу после окончания школы № 8 села Горькая Балка на комсомольско-молодежную ферму СПК колхоза имени Ленина, как она тогда называлась. Так и трудится в родном хозяйстве вот уже 35 лет. Главный агроном ООО «Агро-смета» Георгиевского района Анна Полянкина отдала любимому сельскому хозяйству почти треть века, в совершенстве владеет навыками агротехники, из года в год добивается высоких урожаев. Более 40 лет верна СПК – колхозу «Гигант» Благодарненского района Ольга Шевченко, которая всю жизнь трудится здесь простой рабочей. Заместитель главного бухгалтера сельскохозяйственного производственного кооператива – колхоза «Чугуевский» Степновского района Антонина Фоломеева 30 лет проработала в этом сельхозпредприятии, а ее общий трудовой стаж 34 года.

Впрочем, как прозвучало на встрече, каждая из женщин достойна того, чтобы стать героиней романа, о судьбе которой можно написать целую книгу. В рамках фестиваля для участниц была организована экскурсия по святым местам Труновского района. Они побывали в храмах Покрова Пресвятой Богородицы, Живоначальной Троицы, а также в церкви Преподобного Серафима Саровского. Сотрудники местного историко-краеведческого музея выступили гидами. В честь виновниц торжества был дан праздничный концерт. Словом, организаторы постарались, чтобы День сельских женщин для лучших представительниц агропромышленного Ставрополья запомнился надолго.

http://www.stapravda.ru/20161021/v_stavropolskom_krae_otmetili_mezhdunarodnyy_den_selskikh_zhensc_97395.html