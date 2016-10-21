В Невинномысске условно осужденный мужчина ограбил сотрудницу пекарни

В Невинномысске пьяный мужчина навестил свою хорошую знакомую, работавшую в пекарне «Лаваши-хачапури». Разговор, однако, не задался. Незваный гость решил уйти, но попросил у женщины денег на такси. На что последовал вполне ожидаемый отказ. Тогда, недолго думая, злоумышленник забрал из ящика стола 1300 рублей, принадлежащие сотруднице пекарни, и был таков.

Вскоре грабителю, который, кстати, совершил преступление, будучи условно осужденным за кражу, пришлось отвечать за содеянное по закону. Как сообщили в пресс-службе Невинномысского городского суда, вердикт органа правосудия был таков: любитель чужих денег проведет два года и два месяца в колонии-поселении.

http://www.stapravda.ru/20161021/v_nevinnomysske_uslovno_osuzhdennyy_muzhchina_ograbil_sotrudnits_97419.html