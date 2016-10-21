В Невинномысске и Андроповском районе полицейские рассказали об электронных госуслугах
Акции по популяризации государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел в электронном виде, прошли в Невинномысске и Андроповском районе. Так, в городе химиков сотрудники полиции посетили общеобразовательные учреждения, различные организации, где проинформировали граждан о видах госуслуг, предоставляемых органами внутренних дел, способах их получения.
Также стражи правопорядка подробно рассказали о едином портале государственных услуг и порядке регистрации на нем. Желающим зарегистрироваться сотрудники полицейские оказали практическую помощь. Активное участие в проведении акции приняли общественный совет Невинномысского отдела МВД России, администрация города и Молодежный Центр развития личности. Подключились к важному делу и студенты: на улицах они вручали прохожим специальные информационные буклеты.
Аналогичная акция прошла в Андроповском районе. Здесь сотрудники полиции информировали граждан о видах и способах получения госуслуг, предоставляемых органами внутренних дел края в электронном виде. Также была организована раздача памяток с указанием адреса сайта госуслуг и перечнем документов, необходимых для регистрации.
Фото: ОГИБДД Андроповского района