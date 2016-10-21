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21 октября 2016 г.

В Невинномысске и Андроповском районе полицейские рассказали об электронных госуслугах

Акции по популяризации государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел в электронном виде, прошли в Невинномысске и Андроповском районе. Так, в городе химиков сотрудники полиции посетили общеобразовательные учреждения, различные организации, где проинформировали граждан о видах госуслуг, предоставляемых органами внутренних дел, способах их получения.

Также стражи правопорядка подробно рассказали о едином портале государственных услуг и порядке регистрации на нем. Желающим зарегистрироваться сотрудники полицейские оказали практическую помощь. Активное участие в проведении акции приняли общественный совет Невинномысского отдела МВД России, администрация города и Молодежный Центр развития личности. Подключились к важному делу и студенты: на улицах они вручали прохожим специальные информационные буклеты.

Аналогичная акция прошла в Андроповском районе. Здесь сотрудники полиции информировали граждан о видах и способах получения госуслуг, предоставляемых органами внутренних дел края в электронном виде. Также была организована раздача памяток с указанием адреса сайта госуслуг и перечнем документов, необходимых для регистрации.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161021/v_nevinnomysske_i_andropovskom_rayone_politseyskie_rasskazali_ob_97431.html
Фотография к статье В Невинномысске и Андроповском районе полицейские рассказали об электронных госуслугах
Полицейские рассказали об электронных госуслугах в Андроповском районе
Полицейские рассказали об электронных госуслугах в Андроповском районе
Фото: ОГИБДД Андроповского района
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В Невинномысске и Андроповском районе полицейские рассказали об электронных госуслугах
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