Фотография к статье В Кисловодске проходит праздник молодого вина
Фото: Эдуард КОРНИЕНКО
Праздник молодого вина
21 октября в Кисловодске по инициативе правительства СК проходит традиционный ежегодный праздник День молодого вина. На него собрались представители почти полусотни отраслевых предприятий. В программе фестиваля выставки-ярмарки, народные дегустации винодельческой продукции, мастер-классы по виноделию, производству столовых сортов янтарной ягоды. В рамках совещания проходит и круглый стол, на котором будут обсуждаться перспективы виноградовинодельческой отрасли региона.