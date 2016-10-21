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21 октября 2016 г.
Праздник молодого вина / «Ставропольская правда» от 21 октября 2016 г.

В Кисловодске проходит праздник молодого вина

21 октября в Кисловодске по инициативе правительства СК проходит традиционный ежегодный праздник День молодого вина. На него собрались представители почти полусотни отраслевых предприятий. В программе фестиваля выставки-ярмарки, народные дегустации винодельческой продукции, мастер-классы по виноделию, производству столовых сортов янтарной ягоды. В рамках совещания проходит и круглый стол, на котором будут обсуждаться перспективы виноградовинодельческой отрасли региона.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161021/v_kislovodske_prokhodit_prazdnik_molodogo_vina_97397.html
Фотография к статье В Кисловодске проходит праздник молодого вина
Праздник молодого вина
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