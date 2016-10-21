В Арзгире заложен новый православный храм

В Арзгире заложен новый храм / «Ставропольская правда» от 21 октября 2016 г.

В ходе архипастырского визита епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона в село Арзгир была совершена закладка в районном центре нового храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Встреча с паствой началась в действующем молитвенном доме, а после Божественной литургии ее участники во главе с архиереем крестным ходом направились на стройплощадку нового храма, нулевой цикл которого уже завершен. Там владыка в сослужении духовенства совершил молебен. На месте строительства установлен закладной крест.

http://www.stapravda.ru/20161021/v_arzgire_zalozhen_novyy_pravoslavnyy_khram_97393.html