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21 октября 2016 г.
В Арзгире заложен новый храм / «Ставропольская правда» от 21 октября 2016 г.

В Арзгире заложен новый православный храм

В ходе архипастырского визита епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона в село Арзгир была совершена закладка в районном центре нового храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Встреча с паствой началась в действующем молитвенном доме, а после Божественной литургии ее участники во главе с архиереем крестным ходом направились на стройплощадку нового храма, нулевой цикл которого уже завершен. Там владыка в сослужении духовенства совершил молебен. На месте строительства установлен закладной крест.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161021/v_arzgire_zalozhen_novyy_pravoslavnyy_khram_97393.html
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