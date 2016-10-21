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21 октября 2016 г.

Территория добра: в Невинномысске оказана благотворительная помощь 98 больным детям

Территория добра: в Невинномысске оказана благотворительная помощь 98 больным детям

В Невинномысске установлено 40 копилок благотворительного фонда «Первое городское благотворительное общество». Ежемесячно в них жертвуют от 40 до 80 тысяч рублей. Всего же за девять месяцев 2016 года помощь получили 98 детей на сумму свыше 1 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе администрации Невинномысска, на эти средства были оплачены операции для ребят с ДЦП, приобретены новейшие слуховые аппараты, облегчённые инвалидные коляски зарубежных фирм, вертикализаторы и тренажёры, дорогостоящие лекарственные препараты, а также многое другое, необходимое для здоровья и полноценной жизни детей.

Горожанам хорошо известен логотип упомянутого выше благотворительного фонда – фотография девочки со слезой на щеке. Вся информация фонда в обязательном порядке идёт с этим символом. С согласия родителей, на копилках размещается информация о ребёнке, для которого собираются пожертвования, и его фотография.

Теперь копилки фонда также сопровождают листовки «Территория добра» с изображением домика с птичкой и логотипом.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161021/territoriya_dobra_v_nevinnomysske_okazana_blagotvoritelnaya_pomo_97428.html
Фотография к статье Территория добра: в Невинномысске оказана благотворительная помощь 98 больным детям
Территория добра: в Невинномысске оказана благотворительная помощь 98 больным детям
Территория добра: в Невинномысске оказана благотворительная помощь 98 больным детям
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