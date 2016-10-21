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21 октября 2016 г.

Светлана Светличная и Николай Бурляев встретились с поклонниками в Ставрополе

В Ставропольской краевой филармонии прошел кинопоказ художественного фильма «Герой нашего времени» – еще одно яркое событие форума «Золотой Витязь». Но прежде зрителей приветствовали два актера, сыгравшие в новелле «Тамань»: народный артист России Николай Бурляев, который исполнил роль слепого мальчика, и легенда советского кино Светлана Светличная — она сыграла девушку-контрабандистку.

– Фильму уже 52 года, – начал Н. Бурляев. – Многих из его создателей, к сожалению, нет в живых – режиссера Станислава Ростоцкого, блистательного артиста, исполнителя главной роли Владимира Ивашова... Хорошо помню свою роль: чтобы образ слепого мальчика удался, мне сделали контактные линзы (а тогда это было новшеством), покрасили их белой краской, которая страшно раздражала глаза. На всю жизнь запомнил, как во время съемок удалось избежать беды: я шел по краю обрыва, ничего не видел и чуть не сорвался вниз — вовремя меня окликнул Владимир Ивашов.

Затем на сцену вышла обворожительная Светлана Светличная: она рассказала о своих ролях, поделилась, что впервые в Ставрополе, но восхищена городом и рада принимать участие в литературном форуме «Золотой Витязь».

– Должна вам сказать, что я безумно счастливый человек, хотя жизнь, конечно, наполнена не только радостями. Одно время огорчало, что не давали тех ролей, которые я должна была сыграть. А теперь поняла: какое счастье, что у меня были такие прекрасные перевоплощения. И сегодня поводов для счастья много: я первый раз нахожусь в Ставрополе, участвую в фестивале «Золотой Витязь», который считаю особенным из-за той духовности, которую он несет людям.

 

Лусине ВАРДАНЯН
http://www.stapravda.ru/20161021/svetlana_svetlichnaya_i_nikolay_burlyaev_vstretilis_s_poklonnika_97363.html
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Светлана Светличная на встрече с поклонниками в Ставрополе
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