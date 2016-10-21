Студенты СКФУ приняли участие в акции «Год до фестиваля»

Встретимся в Сочи через год / «Ставропольская правда» от 21 октября 2016 г.

В преддверии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре будущего года, студенты Северо-Кавказского федерального университета приняли участие в масштабной акции «Год до фестиваля». Предполагается, что в фестивале примут участие более 20000 человек из 150 стран мира. Россию на нем будут представлять 10000 молодых людей из 85 регионов. Цель этого форума – укрепление международных связей, развитие межнационального и межкультурного взаимодействия. И уже сейчас тысячи студентов по всей стране могли почувствовать себя причастными к будущему грандиозному событию. В СКФУ и других федеральных вузах установлены большие электронные часы – «фестивальная ромашка» и начат обратный отсчет до старта форума. В рамках подготовки к фестивалю в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова состоялся образовательный форум «Фестиваль-17». В нем принимали участие студенты юридического института СКФУ Артем Тонян и Вячеслав Груднев, делегированные советом обучающихся СКФУ.

http://www.stapravda.ru/20161021/studenty_skfu_prinyali_uchastie_v_aktsii_god_do_festivalya_97398.html