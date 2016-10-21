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В десятке лидеров / «Ставропольская правда» от 21 октября 2016 г.

Ставропольский «ЖКХ-Контроль» вошел в десятку лидеров в России

Краевая общественная организация «Региональный центр общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере ЖКХ-Контроль» вошла в рейтинг лучших территориальных центров жилищного просвещения в стране, заняв девятое место. В тройку призеров попали аналогичные организации, работающие в Приморском крае, Архангельской области и Забайкалье. Напомним, приемная краевого центра «ЖКХ-Контроль» расположена по адресу: г. Ставрополь, ул. Советская, 5б.

Юлия ПЛАТОНОВА
http://www.stapravda.ru/20161021/stavropolskiy_zhkkhkontrol_voshel_v_desyatku_liderov_v_rossii_97402.html
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