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21 октября 2016 г.
Дело не в цвете, а в безопасности! / «Ставропольская правда» от 21 октября 2016 г.

Ставропольские депутаты работают над изменением закона о безопасности легкового такси

Заседание комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству прошло в краевой Думе под председательством Игоря Андрющенко.

В заседании приняли участие председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов, депутаты, представители профильных краевых министерств и ведомств. Одной из основных тем стало обсуждение проекта изменений в бюджет Ставропольского края на 2016 год. В частности, предлагается увеличить расходы на следующие направления: защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения, а также финансирование государственной программы «Развитие энергетики, промышленности и связи». В своих вопросах к представителям органов исполнительной власти парламентарии уточнили причины и условия внесения изменений в плановые показатели доходов и расходов краевой казны по отраслям, которые курирует комитет. По результатам обсуждения законопроекта депутаты рекомендовали рассмотреть его на очередном заседании Думы.

А вот над изменениями в краевой закон, направленный на обеспечение безопасности пассажиров легкового такси, депутаты решили продолжить работу. Дело в том, что документ, внесенный в Думу Советом Красногвардейского муниципального района, предлагал расширить цветовую гамму легкового такси, добавив в нее белый цвет. Однако, по мнению членов комитета, эта мера не решит основных проблем, возникающих сегодня на этом рынке. Геннадий Ягубов отметил, что действующий краевой закон, как это видно из его названия, направлен на обеспечение безопасности пассажиров, а цвет такси к этому прямого отношения не имеет.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы внесения изменений в ряд краевых законов. Законопроекты включены в повестку заседания Думы. Определились члены комитета и с планом работы на ноябрь текущего года.

Пресс-служба Думы Ставропольского края
http://www.stapravda.ru/20161021/stavropolskie_deputaty_rabotayut_nad_izmeneniem_zakona_o_bezopas_97386.html
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