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21 октября 2016 г.

Ставрополье наградили за особый вклад в развитие инициативного бюджетирования

Лариса Калинченко
Фото: из архива газеты «СП»

19-20 октября в Москве состоялась II Всероссийская конференция по инициативному бюджетированию. Она была организована Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина России совместно с Всемирным банком и Комитетом гражданских инициатив. Участниками конференции стали губернаторы, мэры городов и главы муниципалитетов субъектов РФ, представители общественности и научного сообщества, а также консультанты и эксперты проектов инициативного бюджетирования. Ставрополье на конференции представила заместитель председателя правительства – министр финансов края Лариса Калинченко.

Торжественной частью конференции стало награждение регионов России, демонстрирующих лучшие практики в реализации поддержки местных инициатив. Почетную награду за особый вклад в развитие инициативного бюджетирования Ларисе Калинченко вручил глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.

На четырех панельных дискуссиях конференции участники обсудили практики инициативного бюджетирования для достижения максимальных социальных и экономических эффектов, перспективы появления в России новых практик в сфере ИБ, вопросы создания региональных проектных центров и системы подготовки консультантов.

В рамках дискуссии «Есть ли место инициативному бюджетированию в экономической повестке развития страны» опыт Ставропольского края, в течение 10 лет реализующего программу Поддержки местных инициатив, представила Лариса Калинченко.

Руководитель Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России Владимир Вагин, в свою очередь, напомнил, что из всех российских регионов Ставрополье первым стало вовлекать граждан в процесс принятия решений о выборе приоритетов бюджетных расходов, и имеющаяся у края практика остается лучшей в стране.

По материалам органов власти СК
http://www.stapravda.ru/20161021/stavropole_nagradili_za_osobyy_vklad_v_razvitie_initsiativnogo_b_97424.html
Фотография к статье Ставрополье наградили за особый вклад в развитие инициативного бюджетирования
Фото: из архива газеты «СП»
Лариса Калинченко
Лариса Калинченко
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