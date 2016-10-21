Ставрополье наградили за особый вклад в развитие инициативного бюджетирования

Фото: из архива газеты «СП»

19-20 октября в Москве состоялась II Всероссийская конференция по инициативному бюджетированию. Она была организована Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина России совместно с Всемирным банком и Комитетом гражданских инициатив. Участниками конференции стали губернаторы, мэры городов и главы муниципалитетов субъектов РФ, представители общественности и научного сообщества, а также консультанты и эксперты проектов инициативного бюджетирования. Ставрополье на конференции представила заместитель председателя правительства – министр финансов края Лариса Калинченко.

Торжественной частью конференции стало награждение регионов России, демонстрирующих лучшие практики в реализации поддержки местных инициатив. Почетную награду за особый вклад в развитие инициативного бюджетирования Ларисе Калинченко вручил глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.

На четырех панельных дискуссиях конференции участники обсудили практики инициативного бюджетирования для достижения максимальных социальных и экономических эффектов, перспективы появления в России новых практик в сфере ИБ, вопросы создания региональных проектных центров и системы подготовки консультантов.

В рамках дискуссии «Есть ли место инициативному бюджетированию в экономической повестке развития страны» опыт Ставропольского края, в течение 10 лет реализующего программу Поддержки местных инициатив, представила Лариса Калинченко.

Руководитель Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России Владимир Вагин, в свою очередь, напомнил, что из всех российских регионов Ставрополье первым стало вовлекать граждан в процесс принятия решений о выборе приоритетов бюджетных расходов, и имеющаяся у края практика остается лучшей в стране.

По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20161021/stavropole_nagradili_za_osobyy_vklad_v_razvitie_initsiativnogo_b_97424.html