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21 октября 2016 г.

«Шпионскую» ручку пытался продать через Интернет житель Ставрополья

В Советском районе мужчина подозревается в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК. По данным следствия, это спецсредство, выполненное в виде обычной шариковой ручки, он пытался продать, разместив на одном из сайтов объявление. В итоге подозреваемый продал эту ручку мужчине, действовавшему в рамках оперативно-разыскного мероприятия.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161021/shpionskuyu_ruchku_pytalsya_prodat_cherez_internet_zhitel_stavro_97413.html
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