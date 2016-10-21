«Шпионскую» ручку пытался продать через Интернет житель Ставрополья

В Советском районе мужчина подозревается в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК. По данным следствия, это спецсредство, выполненное в виде обычной шариковой ручки, он пытался продать, разместив на одном из сайтов объявление. В итоге подозреваемый продал эту ручку мужчине, действовавшему в рамках оперативно-разыскного мероприятия.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161021/shpionskuyu_ruchku_pytalsya_prodat_cherez_internet_zhitel_stavro_97413.html