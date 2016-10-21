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21 октября 2016 г.

Семинар для IT-специалистов пройдет в Ставропольском колледже связи

29 октября в Ставропольском колледже связи имени В.А Петрова пройдет семинар, на который соберутся специалисты в сфере IT-технологий, а также студенты учебного заведения. Будут рассмотрены вопросы, касающиеся авторских прав, управления проектами, систем контроля версий и виртуализации.

– IT-семинар – это попытка силами колледжа связи и энтузиастов возродить движение LinuxFest, исчезнувшее в Ставрополе в 2011 году, – рассказал заместитель директор по учебно-производственной работе колледжа Артем Москвитин.

Организаторы рассчитывают, что такие встречи станут традиционным.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161021/seminar_dlya_itspetsialistov_proydet_v_stavropolskom_kolledzhe_s_97426.html
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