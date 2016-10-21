Семинар для IT-специалистов пройдет в Ставропольском колледже связи
29 октября в Ставропольском колледже связи имени В.А Петрова пройдет семинар, на который соберутся специалисты в сфере IT-технологий, а также студенты учебного заведения. Будут рассмотрены вопросы, касающиеся авторских прав, управления проектами, систем контроля версий и виртуализации.
– IT-семинар – это попытка силами колледжа связи и энтузиастов возродить движение LinuxFest, исчезнувшее в Ставрополе в 2011 году, – рассказал заместитель директор по учебно-производственной работе колледжа Артем Москвитин.
Организаторы рассчитывают, что такие встречи станут традиционным.