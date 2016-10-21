Председатель ставропольского крайизбиркома Евгений Демьянов подвел итоги выборной кампании

Прозрачные выборы – легитимная власть / «Ставропольская правда» от 21 октября 2016 г.

Итоги прошедшей выборной кампании и результаты, полученные в ходе единого дня голосования 18 сентября, подвели 20 октября на заседании краевой избирательной комиссии под председательством Е. Демьянова.

Участниками состоявшегося разговора стали первый заместитель председателя Думы СК Д. Судавцов, уполномоченный по правам человека в СК А. Селюков, представители прокуратуры края, региональных структур МВД, Министерства юстиции РФ, краевого суда. Кроме этого на связи в ходе заседания находились все руководители городских и районных избиркомов.

Согласно законодательству и по решению крайизбиркома депутатский мандат прошедшего в краевой парламент по списку «Единой России» В. Гаевского в связи с его назначением сенатором передан Р. Можейко, который также баллотировался в региональную Думу по списку этой партии. Теперь он зарегистрирован в качестве избранного депутата.

Участники заседания обсудили весь ход минувшей избирательной кампании. По общему мнению, она была честной, серьезных нарушений законодательства зафиксировано не было. Этот факт уже подтвержден ЦИК РФ. А по мнению А. Селюкова, прозрачные выборы в крае обеспечивают легитимность избранных органов власти. И если после выборов 2011 года некоторые проигравшие партии выражали сомнения в честности той кампании, то теперь такие заявления попросту безосновательны. Сильная власть, по мнению А. Селюкова, не должна бояться критики оппозиции. Однако и критика эта должна быть конструктивной.

Старший прокурор отдела прокуратуры СК М. Пергунова рассказала о реакции этого надзорного органа на обращения избирателей. Всего в ходе минувшей кампании их было 85. В подавляющем большинстве факты, о которых сообщалось в прокуратуру, не связаны с нарушениями закона. И все же сотрудники прокуратуры вмешивались в ход кампании, когда дело касалось незаконной агитации, распространения листовок в день голосования и незаконной видеосъемки. Различные нарушения зафиксированы также при составлении списков кандидатов в депутаты от некоторых партий и при сборе подписей за одномандатников. Все собранные материалы переданы в суд. Представитель ГУ МВД РФ по краю полковник полиции С. Рубанов рассказал членам крайизбиркома о мерах по обеспечению безопасности на избирательных участках. Полиция во всех городах и районах действовала по заранее разработанным планам. В итоге обошлось без чрезвычайных происшествий, в день выборов зафиксировано лишь три случая мелких хулиганств и неповиновения сотрудникам полиции.

Секретарь краевой избирательной комиссии О. Мальцева поблагодарила всех, кто участвовал в работе по обеспечению прошедших выборов.

На прошедшем итоговом заседании крайизбиркома обсуждались также вопросы, связанные с предстоящей работой избирательных комиссий.

http://www.stapravda.ru/20161021/predsedatel_stavropolskogo_krayizbirkoma_evgeniy_demyanov_podvel_97399.html