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21 октября 2016 г.

Подозреваемый в грабеже двухлетней давности задержан в Нефтекумском районе

В Нефтекумском районе задержан подозреваемый в совершении разбоя. Установлено, что в ноябре 2014 года злоумышленник, угрожая продавцу одного из магазинов пистолетом, похитил из кассы деньги и скрылся. И вот спустя два года установили личность подозреваемого и задержали его, возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161021/podozrevaemyy_v_grabezhe_dvukhletney_davnosti_zaderzhan_v_neftek_97415.html
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