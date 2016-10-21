Подозреваемый в грабеже двухлетней давности задержан в Нефтекумском районе

В Нефтекумском районе задержан подозреваемый в совершении разбоя. Установлено, что в ноябре 2014 года злоумышленник, угрожая продавцу одного из магазинов пистолетом, похитил из кассы деньги и скрылся. И вот спустя два года установили личность подозреваемого и задержали его, возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161021/podozrevaemyy_v_grabezhe_dvukhletney_davnosti_zaderzhan_v_neftek_97415.html