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21 октября 2016 г.
Конкурс СМИротворцев / «Ставропольская правда» от 21 октября 2016 г.

Победителей окружного этапа Всероссийского конкурса «СМИротворец» наградили во Владикавказе

Во Владикавказе прошло награждение победителей окружного этапа VIII Всероссийского конкурса «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. Всего в этапе приняло участие 62 средства массовой информации, лауреатами стали 13 из них, в том числе и ставропольская газета «Казачий Терек», сообщает ИА «Казачье Единство».

В номинации «Печать» жюри высоко оценило материал главного редактора этой газеты Ирины Щербаковой, рассказывающий об открытии православного храма в станице Наурской Чеченской Республики и о взаимоотношениях людей разных национальностей и веры, которые живут в этой старейшей казачьей станице.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161021/pobediteley_okruzhnogo_etapa_vserossiyskogo_konkursa_smirotvoret_97392.html
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