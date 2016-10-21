Победителей окружного этапа Всероссийского конкурса «СМИротворец» наградили во Владикавказе

Конкурс СМИротворцев / «Ставропольская правда» от 21 октября 2016 г.

Во Владикавказе прошло награждение победителей окружного этапа VIII Всероссийского конкурса «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. Всего в этапе приняло участие 62 средства массовой информации, лауреатами стали 13 из них, в том числе и ставропольская газета «Казачий Терек», сообщает ИА «Казачье Единство».

В номинации «Печать» жюри высоко оценило материал главного редактора этой газеты Ирины Щербаковой, рассказывающий об открытии православного храма в станице Наурской Чеченской Республики и о взаимоотношениях людей разных национальностей и веры, которые живут в этой старейшей казачьей станице.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161021/pobediteley_okruzhnogo_etapa_vserossiyskogo_konkursa_smirotvoret_97392.html